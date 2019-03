Ruszyła nowa edycja Big Brothera. Widzów ciekawi jednak, co dzieje się z uczestnikami pierwszej edycji

Jak wyglądają i czym się zajmują uczestnicy pierwszej edycji Big Brothera? • Fot. facebook.com/Manuela-Michalak

raz ze startem nowej edycji programu, widzowie przypomnieli sobie o tych, którzy wzięli udział w pierwszej odsłonie Big Brothera w 2001 roku. Jak wygląda i czym zajmuje się dziś Janusz Dzięcioł, Gulczas, Manuela czy Frytka? Start Big Brothera w 2001 roku był prawdziwą rewolucją w polskich mediach. Pierwsza edycja gromadziła przed telewizorami nawet 4,5 miliony widzów. Po niespełna dwudziestu latach, zainteresowanie pierwszymi zamkniętymi w domu Wielkiego Brata wróciło. Jak teraz wyglądają i co robią?To on wygrał pierwszą polską edycję programu i zgarnął za to pół miliona złotych. Z zawodu strażnik miejski. Dzięki popularności dwukrotnie został wybrany posłem z list Platformy Obywatelskiej, który reprezentował ziemię toruńską. Dziś Janusz Dzięcioł ma 68 lat i odpoczywa na emeryturze.Druga na podium Manuela Michalak przez pewien czas kontynuowała karierę telewizyjną – dzięki swojemu nietuzinkowemu śmiechowi została współprowadzącą program "Maraton uśmiechu". Sprzedawała również produkty oferowane przez kanał Telezakupy Mango. Obecnie prowadzi firmę, która dystrybuuje między innymi przedłużane włosy.Maier zajęła w programie trzecie miejsce. Przez pewien czas prowadziła dwa programy telewizyjne –"Dom pełen pomysłów" oraz "Kto Was tak urządził?" w TVN-ie. Potem porzuciła telewizję i zaczęła projektować ubrania. Obecnie prowadzi też własny sklep.Po wyjściu z domu Wielkiego Brata popularny Klaudiusz Ševković z rozpoznawalną łysiną prowadził własny program kulinarny. Podobnie jak Manuela promował także Telezakupy Mango. Potem zrezygnował z pracy w telewizji. Obecnie związał swoje życie ze sportem, a konkretnie golfem.Piotr Gulczyński zajął szóste miejsce. Po programie napisał książkę "Tajemnice domu w Sękocinie". Rok później reklamował jedną z wódek. Dziś ma 50 lat i pracuje jako specjalista od spraw reklamy. Wychowuje 4-letnią córkę Nadię.Znana ze zdecydowanego makijażu i czarnego stroju. Obecnie Alicja Walczak jest właścicielką własnej firmy zajmującej się fotografią. Angażuje się też w inicjatywy katolickie.