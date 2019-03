Dom Wielkiego Brata już otwarty! Obejrzałem "Big Brothera" i czuję, że będzie nudno

Nowa edycja "Big Brothera" może nie powtórzyć sukcesu poprzednich. • Screen z programu "Big Brother"

Maciej Borowicz - uczestnik programu nie krępował się obecnością kamer. • Screen z Player.pl





Screen z Wykopu

ielką siłą oryginalnego "Big Brothera" było to, że w programie występowali zwykli ludzie, tacy jakich każdego dnia spotykamy na ulicach naszych miast. W szóstej edycji w przewadze postawiono na młodych i pięknych, którzy osiągnęli już jakiś sukces. Obawiam się, że Polacy tego nie kupią.Ci, których zobaczyliśmy w krótkich wejściach ze studia "Big Brother Night" – nocnego talk show z udziałem Filipa Chajzera , pewnego dodatku do głównego programu, do obejrzenia od poniedziałku o godz. 23 – ani trochę nie przypominają uczestników pierwszej edycji głośnego reality show . Tamci – w przeciwieństwie do tegorocznych śmiałków – nie byli modelami, vlogerami czy mistrzami Polski w boksie. Byli zupełnie zwyczajni.Zwycięzca sprzed 17 lat – Janusz Dzięcioł pracował jako strażnik miejski, Manuela Michalak była świeżo upieczoną magister psychologii. Ich ciała nie były produktem ciężkich treningów i drakońskiej diety. Zwykli szarzy ludzie, marzący o pięciu minutach sławy i sumie 500 tys. złotych. Tak samo jak miliony innych obywateli tego kraju.Właśnie dlatego w 2001 roku życie mieszkańców Domu Wielkiego Brata było dla Polaków tak bliskie.W niedzielę prowadzący program Agnieszka Woźniak-Starak i Bartek Jędrzejak przedstawili Polakom uczestników 11. edycji polskiego "Big Brothera". 17 z nich tego samego dnia może zacząć rozpakowywać swoje rzeczy.Osiemnastą osobę wyłonili widzowie w głosowaniu, którego wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek. Wybór toczył się między Agnieszką Raczyńską – 26-latką, która od 13 lat mieszka w Londynie a Maciejem Borowiczem – producentem muzycznym. Pierwszą noc przyjdzie im jednak spędzić w przydomowym ogródku.Widzowie płatnego streama na Player.pl mogli zobaczyć Maćka, załatwiającego swoje potrzeby fizjologiczne bez większego skrępowania obecnością kamer. Trzeba przyznać, że to mega słabe.Pozostali uczestnicy to Radek Palacz – producent mebli ze Śląska; Kasia Olek, dla której pobyt w Domu Wielkiego Brata to "orwellowskie spełnienie marzeń"; Tomek Urban – 34-letni model, pochodzący z Gliwic.Szansę na spędzenie pełnych trzech miesięcy w całkowitej izolacji od świata mają również Karolina Wnęk – 21-letnia studentka dziennikarstwa na UJ; mistrz Polski w boksie Igor Jakubowski, który przed wejściem do Domu Wielkiego Brata powiedział: "na co dzień jestem sportowcem, a na drugim miejscu człowiekiem. Teraz mogę odwrócić role".W programie zobaczymy także vlogerkę kulinarną, wegankę Justynę Żak, znaną również jako Juszes; 26-letniego Łukasza Darłaka – psychologa z Rzeszowa; Magdalenę Wójcik – sprzedawczynię ubrań w londyńskim butiku oraz najstarszą wśród kobiet – Izabelę Mączkę, 42-letnią agentkę reklamową.Uwagę widzów od samego początku zwróciła na siebie Natalia Wróbel, której w samym progu Domu Wielkiego Brata strzeliło ramiączko w błyszczącej, szmaragdowej sukience. Ta dziewczyna ma w życiu jeden cel – chce zostać celebrytką. 21-latka, która mówi wprost, że nie uznaje żadnych zasad, część swojego życia spędziła we Włoszech i w Szwajcarii.W sieci krąży nagranie z mediolańskiego strip clubu, na którym Natalia Wróbel tańczy na rurze. Dziewczynę można rozpoznać po charakterystycznym tatuażu między łopatkami.Do gry o 100 tys. złotych i sławę na miarę Gulczasa, Joli Rutowicz czy Agnieszki Frykowskiej wybrano również Klaudię Marchewkę z Nowej Huty; rapera-emigranta z Dublina – Bartka "Blondyna" Boruca i 34-letnią panią detektyw – Marlenę Klimczyk, której Agnieszka Woźniak-Starak życzyła zdetronizowania Krzysztofa Rutkowskiego.Ostatnim z uczestników jest 42-letni Daniel Barłóg z Suchej Beskidzkiej. Umięśniony góral, prowadzący ranczo dzikich owiec to prawdziwy oryginał. Traktuje "Big Brothera" jako środek ewangelizacji. Jak mówił prowadzącym, tylko on "może wskazać właściwą drogę".Daniel dostał od Agnieszki Woźniak-Starak kopertę z pierwszą informacją dla mieszkańców Domu Wielkiego Brata. To właśnie on poinformował Agnieszkę Raczyńską i Macieja Borowicza o tym, że mogą zostać jedynie w ogrodzie. Mógł również zdecydować – czy woli im towarzyszyć, czy spędzić noc z pozostałymi uczestnikami. Druga opcja lepiej do niego przemówiła.Żyjąc w epoce patostreamów i mając w głowie pierwsze odcinki niesławnego "Warsaw Shore", zdziwiłem się, że uczestnicy kulturalnie zaczęli od kawy, a nie szybkich pięćdziesiątek czystej. Z drugiej strony właściciele stacji TVN 7 nie strzeliliby sobie w stopę i nie emitowali regularnej libacji chwilę po godz. 20.Być może to również kwestia tego, że w 11. edycji polskiego "Big Brothera" nie zebrała się ekipa, która ma ciśnienie na ostry melanż. Już w trakcie przedstawiania kolejnych uczestników, internauci zarzucali ekipie programu, że w czasie castingów wybrano zmanierowanych, nudnych influencerów, robiących wszystko, by nie zaszkodzić swojemu wizerunkowi.Użytkownikom Wykopu brakuje typowych "januszy" i "grażyn" w miejscu ślicznych weganek i przystojnych "chadów". Pojawiły się porównania do programu TVN "Ugotowani", w którym przedstawiciele prekariatu gotują dla innych prekariuszy w swoich pięknych mieszkaniach. Jak widać po komentarzach, ludzie w Polsce liczyli na więcej przysłowiowego mięsa.W wejściu Filipa Chajzera ze studia "Big Brother Night" z udziałem Janusza Dzięcioła, Manueli Michalak i Alicji Walczak, weterani reality show złożyli życzenia nowym uczestnikom programu. – Moją radą jest to, by byli sobą. Nie da się udawać przez trzy miesiące – powiedziała Manuela. – Mieć dozę poczucia humoru i dystansu do siebie – dodała była prowadząca "Maratonu uśmiechu".Być sobą. W swoich krótkich wystąpieniach przy Jędrzejaku i Starak-Woźniak wielu mieszkańców Domu Wielkiego Brata zapewniało, że "będzie sobą". Zobaczymy, jak w praktyce uda się to influencerom, którzy często mogą "być sobą" jedynie w granicach kontraktu podpisanego z daną marką.Przede wszystkim jednak dowiemy się, czy powtarzane w reklamach hasło "ciesz się, że nie jesteś jednym z uczestników" nie obróci się w "pożałujesz, że jeszcze to oglądasz". To na pewno będzie nam dane poznać szybciej niż nazwisko zwycięzcy "Big Brothera". Do tego zostało jeszcze 90 dni.