Gökmen Tanis w rękach policji! Zatrzymano podejrzanego o zamachu w Utrechcie

olenderska policja poinformowała, że udało jej się zatrzymać 37-letniego Gökmena Tanisa. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w poniedziałek przed południem ostrzelał w Utrechcie tramwaj. W wyniku strzelaniny zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych.37-letni Gökmen Tanis poszukiwany był wiele godzin. To właśnie jego wytypowano na podstawie nagrań z monitoringu jako sprawcę zamachu , do którego doszło w poniedziałek przed południem w Utrechcie.Jak informowano wcześniej, Tanis urodził się w Turcji. Według niektórych doniesień, zamachu miał dokonać z powodów rodzinnych. Szybko jednak pojawiły się też informacje o ty, że Tanis był związany z ISIS.W ostrzelanym przez zamachowca tramwaju zginęły trzy osoby , a pięć zostało rannych. Władze podniosły alert zagrożenia terroryzmem w prowincji Utrecht na najwyższy poziom. Zamknięto kina, teatry, szkoły i uczelnie wyższe.