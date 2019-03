"Zaskakujący finał brexitowych konsultacji". Tusk znowu podbija Instagrama

Donald Tusk spotkał się w Paryżu nie tylko z prezydentem Francji. • Fot. Instagram / Donald Tusk

W

poniedziałek Donald Tusk spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem, z którym rozmawiał na tematy związane z brexitem. Jednak przewodniczący Rady Europejskiej znalazł też chwilę na odpoczynek od wielkiej polityki i spotkał się z jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Zdjęcie Tuska z zawodnikiem PSG Neymarem natychmiast stało się hitem Instagrama.





Brexit będzie twardy czy miękki – to się jeszcze okaże. Na razie wygląda na to, że sami Brytyjczycy nie bardzo wiedzą, czego chcą i konsultacje w sprawie opuszczenia przez nich Unii Europejskiej wciąż trwają w różnych częściach świata. W poniedziałek szef RE Donald Tusk rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. I właśnie przy okazji tych paryskich konsultacji doszło do spotkania, które może brexitu nie przybliży nawet o włos, ale do czerwoności rozpala internautów. W stolicy Francji przewodniczący Rady Europejskiej przybił piątkę z jednym z najlepszych piłkarzy na świecie Neymarem – napastnikiem reprezentacji Brazylii i klubu PSG.



Na zdjęciu, które Donald Tusk zamieścił na Instagramie widać, że obaj świetnie się przy tym bawili.



"Dzięki panu jestem dumna, że jestem Polką", "fajne spotkanie", "co za uśmiechy, świetna fotka" – to tylko niektóre z komentarzy. Choć oczywiście nie brak i komentarzy wypisywanych przez przeciwników Tuska, to jednak większość internautów gratuluje politykowi ciekawego spotkania.