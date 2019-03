Brejza spytał o tajną wizytę Kaczyńskiego u Ziobry. Właśnie dostał odpowiedź z prokuratury

Krzysztof Brejza zapytał w lutym o tajną wizytę Jarosława Kaczyńskiego u Zbigniewa Ziobry, złożoną świeżo po zeznaniach Geralda Birgfellnera. Poseł PO właśnie dostał odpowiedź z Prokuratury Generalnej, którą pokazał na Twitterze. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

krótce po nagłej i tajnej wizycie Jarosława Kaczyńskiego u Zbigniewa Ziobry poseł PO Krzysztof Brejza wysłał do Prokuratury Krajowej pytania o charakter tego spotkania. Odbyło się ono świeżo po zeznaniach Geralda Birgfellnera obciążających prezesa PiS ws. planowanych inwestycji spółki Srebrna. Poseł PO pokazał właśnie odpowiedź z PK.





Z pisma wynika, że spotkanie Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą z 12 lutego nie dotyczyło prokuratury, nie ma więc także odpowiedzi na pozostałe pytania, które zadał Brejza . "Nie wiem skąd pewność Prokuratury Krajowej w tym, że JK spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości, a nie Prokuratorem Generalnym" – skomentował na Twitterze polityk.W kolejnym tweecie zauważył, że pytania aż przez 11 dni krążyły w biurach Prokuratury Krajowej, bo złożone zostały 14 lutego, a nie – jak twierdziła PK – 25 lutego.W lutym doszło do tajnej wizyty prezesa PiS u ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Była o tyle wyjątkowa, że to Jarosław Kaczyński pofatygował się do Zbigniewa Ziobry. Zwykle to lider Solidarnej Polski przyjeżdżał na Nowogrodzką.



Spotkanie nastąpiło niedługo po zeznaniach Geralda Birgfellnera w prokuraturze. Austriacki biznesmen twierdzi, że został oszukany przez prezesa PiS. Ponadto zeznał, że kopertę z pieniędzmi dla księdza Rafała Sawicza, która miała ułatwić inwestycję w wieżowce przez spółkę Srebrna, "miał w ręku" właśnie Kaczyński.







To właśnie lider prawicy miał polecić Birgfellnerowi – wedle słów Austriaka – przekazanie pieniędzy dla duchownego z fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego Brejza zasypał prokuraturę pytaniami na temat spotkania. Pytał, czy stosowne jest, by prokurator generalny (z możliwością wpływu na postępowanie ws. Jarosława Kaczyńskiego) spotykał się z osobą objętą zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Poseł PO chciał też wiedzieć, "jakie informacje ze śledztwa przekazał Pan Minister Jarosławowi Kaczyńskiemu", "czy wizyta została w jakikolwiek sposób formalnie odnotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości" oraz "czy zna Minister treść zeznań G. Birgfellnera".