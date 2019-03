Petru znowu rozśmieszy wyborców. Czy ten polityk wie, kogo popiera?

Ryszard Petru, koalicjant KE, poparł koleżankę z Teraz, która startuje z list Wiosny... • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

yszard Petru znany jest z licznych wpadek, ale ostatnimi czasy bawił nimi coraz rzadziej. Aż do wtorku, gdy opublikował na Twitterze dość pokrętny wpis na temat tego, kogo popiera w wyborach do Parlamentu Europejskiego."Żeby wygrać z PiS musimy być wszyscy razem, ponad podziałami. Popieram KE. Ale w Warszawie będę głosował na Joannę Scheuring-Wielgus, gdyż zabrakło jej na listach Koalicji. Jej poglądy powinny być reprezentowane w Parlamencie Europejskim!" – napisał Ryszard Petru W ten sposób lider Teraz! wykazał się lojalnością wobec koleżanki z partii i jednocześnie... spróbował dotrzymać słowa na temat poparcia Koalicji Europejskiej, którą Teraz teoretycznie współtworzy od 18 lutego Efekt takiego zabiegu był do przewidzenia. "Łączycie się przez podział" – ironizuje jeden z komentujących wpis Petru. "TERAZ już nic nie jest jasne"; "Będzie Pan razem, ale osobno. Interesujące rozdwojenie..."; "Razem Teraz Nowoczesną Wiosnę czas poprzeć" – kpią inni.Scheuring-Wielgus jako druga liderka Teraz także weszła we współpracę z KE, ale gdy zaproponowano jej niskie miejsce na liście – zrezygnowała i startuje jako "dwójka" z list Wiosny w Warszawie . Czym ewidentnie skomplikował polityczne życie Petru, który ma teraz problem ze wskazaniem, kogo popiera.