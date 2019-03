Spiker brytyjskiego parlamentu zniszczył plany Theresy May. Twardy Brexit jest teraz bardziej realny

John Bercow pokrzyżował plany premier Theresy May. • Fot. YouTube.com / Guardian News

YouTube.com / Guardian News

e wtorek spiker brytyjskiej Izby Gmin John Bercow zabronił kolejnego głosowania nad przyjęciem porozumienia z UE, co zdecydowanie popsuło szyki brytyjskiej premier Theresy May. Jego interwencja sprawiła, że polubowny Brexit stał się jeszcze trudniejszy do osiągnięcia. Wiele osób zastanawia się, na czym polegało działanie przewodniczącego Bercowa i dlaczego nie pozwolił na głosowanie.John Bercow nie dopuścił do kolejnego głosowania nad porozumieniem z UE w sprawie Brexitu, który wcześniej wynegocjowała premier Therasa May. Okazuje się, że brytyjski polityk mógł tak postąpić, ponieważ takie są jego umowne kompetencje – tłumaczy BBC Bercow od 2009 roku pełni funkcję spikera (przewodniczącego) Izby Gmin, czyli jest odpowiednikiem naszego marszałka. Nie jest to jednak stanowisko, którego kompetencje określa konstytucja, a prawo zwyczajowe. Dlatego też marszałek ma prawo m.in. do moderowania debaty w Izbie Gmin (udziela głosu, daje posłom nagany, odbiera głos) i zarządza budynkiem parlamentu, bo tak robili jego poprzednicy.Tak samo było podczas ostatniej debaty nad umową z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Bercow uznał, tak samo jak jego poprzednik w 1604 roku, że Izba Gmin nie może głosować nad tym samym projektem, skoro już wcześniej go odrzuciła . Innymi słowy parlament może przeprowadzić kolejne głosowanie, jeśli zostanie przegłosowane zarządzenie przewodniczącego Izby lub jeśli Theresa May znacząco zmieni kształt conajmniej jednej części porozumienia.Tym samym premier znalazła się w trudnym położeniu , ponieważ chciała prosić UE o przesunięcie terminu Brexitu na czerwiec, a teraz będzie musiała przekonać przywódców Unii, żeby poczekali jeszcze dłużej. To oznacza tylko jedno – że jeśli UE nie zgodzi się na prośby May, czeka nas twardy Brexit źródło: BBC