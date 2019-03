Wiśniewski jeszcze się nie rozwiódł, a już spotyka się z nową kobietą? Sieć obiegło tajemnicze zdjęcie

Lider Ich Troje miał już cztery żony • Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

Bartosz Świderski

M

Fot. screenshot z Instagrama





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ichał Wiśniewski słynie z tego, że po kolejnych rozstaniach szybko wiąże się z nowymi partnerkami. Czy tak też jest tym razem? Sugeruje to zdjęcie muzyka, który rozwodzi się ze swoją czwartą żoną, z tajemniczą brunetką."Taniec z gwiazdami" nie był dla małżeństwa Wiśniewskich szczęśliwy – nie dość, że Dominika Tajner-Wiśniewska odpadła jako jedna z dwóch pierwszych uczestników, to Michał Wiśniewski złożył do sądu pozew o rozwód . Tym samym rozstaniem zakończyły się wszystkie cztery małżeństwa lidera Ich Troje Nic więc dziwnego, że w mediach krążą już plotki o nowym związku 46-letniego Wiśniewskiego – sieć obiegło już zdjęcie muzyka z tajemniczą brunetką. Jak informuje "Super Express", to 28-letnia Agnieszka. "Nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz, ja nie myślę o tobie wcale. Pozdrawiamy z Michałem" – podpisała kobieta fotografię, którą sama wstawiła na Instagram.– Agnieszka od kilku lat mieszka w Warszawie. Lubi imprezować i ma ambicje na bycie celebrytką. W sieci można znaleźć jej filmiki, na których pokazuje swoje beztroskie życie. Wrzuciła też wspólne zdjęcie z Michałem. On również miał z nią zdjęcie na jednym z portali internetowych, ale je usunął – powiedział anonimowy informator w rozmowie z "Super Expressem".Sama Agnieszka nie chciała odpowiadać na pytanie, czy coś ją łączy z Wiśniewskim. – Nie udzielam żadnych informacji na temat mojego prywatnego życia. Pan Michał również sobie tego nie życzy – powiedziała tabloidowi.To nie jedyne plotki na temat rzekomego nowego związku lidera Ich Troje. Media spekulują również, że kolejną wybranką Wiśniewskiego może być nowa wokalistka jego zespołu Agata Buczkowska. Ta stanowczo zdementowała jednak te spekulacje w oświadczeniu na Instagramie.źródło: Super Express