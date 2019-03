Gdzie jest Marek Falenta? Ujawniono dwa nowe tropy i... oba się wykluczają

Gdzie ukrywa się Marek Falenta? • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta M

rgany ścigania cały czas poszukują Marka Falenty. Biznesmen od października miał być w więzieniu, gdzie pokutowałby za tzw. aferę taśmową. Media z kolei podają różne wersje miejsc jego pobytu. Portal Onet.pl spekuluje, że Falenta jest nadal w Polsce, z kolei "Rzeczpospolita" mówi, że wyjechał za granicę. Oba media powołują się na informacje policji.Falentę czeka 2,5-roczna odsiadka za aferę taśmową związaną z lokalem "Sowa i Przyjaciele", ale nie spieszno mu do odbycia kary. Biznesmen od października unika wymiaru sprawiedliwości i do tej pory wychodzi mu to bardzo dobrze.Wysłano za nim nawet list gończy i wpisano go do Systemu Informacyjnego Schengen. Dlatego jakakolwiek kontrola drogowa za granicą w strefie Schengen może go zdemaskować. Ten argument nie zniechęcił jednak " Rzeczpospolitej ", która powołując się na informacje policji stwierdziła, że Falenta przebywa za granicą.Natomiast portal Onet.pl podaje inną, rozbieżną do ustaleń gazety informację, że biznesmen cały czas przebywa w Polsce. Mało tego, według informacji, które portal zdobył od policji, śledczy są nawet na tropie Falenty i "depczą mu po piętach". Niewykluczone jest jednak, że biznesmen będzie próbował uciec za granicę. Cały czas nie wiadomo więc, kto ma rację i... czy w ogóle ktokolwiek.źródło: Onet.pl