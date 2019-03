Theresa May napisała list do Donalda Tuska ws. Brexitu. Chce odłożyć go w czasie

Theresa May prosi Donalda Tuska o pomoc. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

heresa May jest w opałach jeśli chodzi o sprawę Brexitu i związane z nim przegrane batalie w brytyjskim parlamencie. Ostatnia porażka zmusiła ją do napisania listu do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym poprosiła go o pomoc. Całą treść listu opublikował jeden z brytyjskich dziennikarzy na Twitterze.





Wtorkowe fiasko głosowania nad porozumieniem w sprawie Brexitu w brytyjskim parlamencie, za sprawą zarządzenia speakera Izby Gmin Johna Bercowa , postawiło Theresę May w trudnym położeniu. Brytyjska premier nie miała wyjścia i musiała napisać list do Donalda Tuska z prośbą o opóźnienie terminu Brexitu. Jego treść pojawiła się już na Twitterze."Drogi Donaldzie" – zaczyna swój list May. Prosi w nim szefa Rady Europejskiej o opóźnienie Brexitu do końca czerwca. Zobowiązała się też do przestrzegania ustaleń , które wypracowała tydzień wcześniej z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. Chodzi o dążenie Wielkiej Brytanii do wyjścia z UE w sposób zorganizowany.



Zadeklarowała także, że jeszcze w tym tygodniu zamierza ponownie zwrócić się do Izby Gmin o poparcie dla jej umowy opuszczenia Unii Europejskiej. Jaka będzie odpowiedź Tuska? Przekonamy się o tym zapewne w czwartek podczas rozmów May z przedstawicielami UE w Brukseli.



Jeśli Tusk odmówi May pomocy, Wielka Brytania i tak wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca. Ale jeśli brytyjski parlament nie podejmie jakiejkolwiek decyzji, to stanie się to bez uwzględnienia poprzednich ustaleń z Unią.