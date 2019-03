Zaskakujący zwrot w procesie Radovana Karadžića. Serbski zbrodniarz wojenny skazany na dożywocie

Radovan Karadžić podczas wizytacji swoich wojsk – kadr archiwalny. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Al Jazeera English

iędzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nie przychylił się do apelacji prawników byłego przywódcy bośniackich Serbów Radovana Karadžića. Mało tego, jak informuje "The Guardian" poprzedni wyrok 40 lat pozbawienia wolności zamienił na dożywocie.

Karadžić przegrał sprawę apelacyjną przed Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Domagał się kasacji wyroku sprzed trzech lat , kiedy to trybunał ONZ ds. zbrodni wojennych skazał go na 40 lat więzienia za zbrodnie w byłej Jugosławii, których dopuścił się w 1995 roku.



Chodzi m.in o ludobójstwo w Srebrenicy, gdzie w lipcu 1995 roku zamordowano blisko 7 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców, oraz za dziewięć innych zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, popełnionych w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. XX wieku.



Jak podaje " The Guardian " trybunał nie tylko nie przychylił się do wniosku adwokatów Karadžića, ale także zwiększył wymiar jego kary skazując go na dożywocie. Czytając werdykt sędzia Vagn Prüsse Joensen powiedział, że Karadžić był w ciągłym kontakcie ze swoimi siłami na ziemi podczas upadku Srebrenicy.Dodał, że nie udało mu się również obalić orzeczenia sądu z 2016 r., że jako dowódca sił Serbów bośniackich był zobowiązany do prowadzenia dochodzeń i karania sprawców zbrodni wojennych.źródło: " The Guardian