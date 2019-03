Marek Belka użył metody "na wnuczka". "Jestem dziś najszczęśliwszy na świecie"

Marek Belka debiutuje na Twitterze. Pokazał zdjęcie z wnuczkiem. • Fot. Twitter.com / @profMarekBelka

arek Belka dopiero co zadebiutował na Twitterze, a już ogłosił nowinę, która odbiła się szerokim echem. Były premier pochwalił się zdjęciem z wnuczkiem i przyznał, że jest teraz najszczęśliwszym dziadkiem na świecie.Politycy lubią dzielić się w mediach społecznościowych ważnymi momentami ze swojego prywatnego życia. Marek Belka , który od niedawna jest aktywny na Twitterze szybko przyciągnął uwagę internautów. Wystarczył jeden wpis, by posypały się polubienia i komentarze.Były premier i szef NBP opublikował post, w którym pokazał swoje zdjęcie z wnuczkiem. "Powiedzą, że to metoda 'na wnuczka', ale ja naprawdę jestem dziś najszczęśliwszym dziadkiem na świecie. Gratulacje dla dzielnej mamy i wielkie dzięki dla zespołu Szpitala Specjalistycznego Inflancka w Warszawie" – napisał Belka.Pierwszy wpis na profilu Belki został opublikowany 19 marca. "Zafascynowany nowymi kanałami komunikacji postanowiłem pojawić się również na Twitterze . Do napisania!" – zapowiedział internautom.