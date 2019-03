Morawiecki wczuł się w rolę komandosa. Tak wizytował jednostkę GROM

Mateusz Morawiecki w jednostce GROM. Przebrał się za komandosa. • Fot. Twitter.com / @PremierRP

ateusz Morawiecki podczas oficjalnych wystąpień zwykle prezentuje się w garniturze. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć premiera w niecodziennym stroju. Przy okazji wizyty w jednostce wojskowej GROM, szef rządu przebrał się za komandosa. A internauci nie odpuścili okazji, by to skomentować.– Czujni niczym orzeł, szybcy jak błyskawica, potrafią znaleźć się w dowolnym miejscu i są gotowi do prowadzenia działań w każdych warunkach – mówi Mateusz Morawiecki Na Twitterze KPRM opublikowano zdjęcia i nagrania z wizyty premiera w jednostce. Uwagę przykuwa niecodzienny jak dla szefa rządu strój, w którym wystąpił w środę. Morawiecki pokazał się w typowej wojskowej zieleni. Miał też na sobie spodnie moro i kiedy stanął wśród komandosów, teoretycznie niczym nie odróżniał się od żołnierzy jednostki specjalnej.Podczas wizyty Morawiecki uczestniczył w pokazach dynamicznych operacji HRO (Hostage Rescue Operation) oraz prezentacji broni palnej. Premier odwiedził salę tradycji i złożył kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni Cichociemnych Spadochroniarzy AK i Żołnierzy JW GROM.Po tym, jak Kancelaria Premiera ujawniła materiały z wizyty Morawieckiego, do akcji wkroczyli internauci. "Czyżby tam też miała zawitać 'dobra zmiana"? – kpią użytkownicy Twittera. "Szybcy jak elektryczne samochodziki, niezatapialni jak stępka, a cepem walą jak Bruce Lee" – brzmi inny komentarz. "W Gromie zaprzestali używać cepy, przeszli na nunczako" – czytamy w kolejnym wpisie.