Uczestniczka "Big Brothera" ujawniła, ile jej płacili. Stawka robiła wrażenie

Bartosz Świderski

astanawialiście się, ile mogą zarobić uczestnicy "Big Brothera"? Monika Goździalska, która brała udział w dwóch edycjach popularnego show, zdradziła, że za tydzień na planie płacono 2 tys. zł. Przy obecnej odsłonie programu stawki mają być o wiele niższe.

Monika Goździalska była uczestniczką 3. edycji "Big Brothera". Później wystąpiła też w 5. edycji, której uczestnikami były gwiazdy. W rozmowie z Wirtualną Polską opowiedziała, ile tak naprawdę można zarobić na udziale w reality show.



– Jak ja byłam w trzeciej edycji, płacono nam pieniądze. Na tamte czasy to był dobry zarobek. Płacono nam 2 tys. zł za tydzień. Jak byliśmy w "Big Brotherze" z gwiazdami, to płacono kilkanaście tys. tygodniowo – ujawniła.



Goździalska zastanawiała się, jak mogą wyglądać stawki przy obecnej edycji programu. – Teraz uczestnicy też dostają pieniądze, bo zrezygnowali z prac, mają rachunki. No, ale zarabiają. Nie sądzę, że telewizja płaci nie wiadomo ile, jak spadają stawki za reklamy – stwierdziła. Jej zdaniem większość ludzi zgodzi się na udział w programie nawet za "symboliczną kwotę".



Jak podaje WP, stawka za udział w obecnej edycji show ma wynosić zaledwie 50 zł za dzień.Jedną z największych zmian reaktywowanego "Big Brothera" jest płeć tytułowej postaci . W pierwszych edycjach Wielki Brat przemawiał do uczestników programu głosem Jarosława Ostaszkiewicza, dziś związanego z TVP. W najnowszej edycji tajemnicza postać jest kobietą.To Agnieszka Czubówna-Barjasz – córka słynnej lektorki Krystyny Czubówny. To nie był jej debiut telewizyjny. Pierwszy raz mogliśmy usłyszeć ją już w 2015 roku. Była narratorem w serialu dokumentalnym "Młodzi lekarze".źródło: Wirtualna Polska