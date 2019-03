Kuchciński i Terlecki pod specjalną ochroną w Sejmie. "Mogliby mieć baldachim"

Marek Kuchciński i Ryszard Terlecki w Sejmie. Tak chroni ich Straż Marszałkowska. • Fot. Twitter.com / @MaciejSonik

Z

djęcie Marka Kuchcińskiego i Ryszarda Terleckiego w asyście trzech funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej z szablami w dłoniach wywołało niemałe zdziwienie. Czy rzeczywiście politycy potrzebują aż takiej ochrony? Centrum Informacyjne Sejmu w odpowiedzi na nasze pytania wyjaśniło, o co chodzi.

"Czy marszałek Kuchciński zawsze w taki sposób przemieszcza się po sejmie? W asyście trzech funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej z szablami paradnymi? Pytam dla kolegi, zwykłego podatnika..." – napisał na Twitterze Maciej Sonik, starosta krapkowicki.









Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Na zdjęciu opublikowanym przez Sonika widzimy Marka Kuchcińskiego i Ryszarda Terleckiego w wyjątkowej asyście. Przed nimi po schodach kroczy dwóch funkcjonariuszy ze słynnymi szablami, które niedawno otrzymała Straż Marszałkowska. Za plecami polityków znalazł się jeszcze jeden funkcjonariusz.Sonik postanowił pociągnąć swój wątek i w kolejnym poście zamieścił zdjęcie z parady w Wielkiej Brytanii. Stwierdził żartobliwie, że tak mogłaby wyglądać "droga marszałka Sejmu do odrzutowca przed wylotem na weekend do domu".A co na to wszystko internauci? W komentarzach nie zabrakło żartów z ochrony, jaką zapewniono politykom w Sejmie. "Mogliby mieć baldachim" – zasugerował jeden z użytkowników. Inni sytuację nazwali "cyrkiem" albo "obsesją na punkcie władzy".Z wpisów można jednak wyłowić też głosy, które biorą w obronę Kuchcińskiego i Terleckiego. "Bardzo elegancko to wygląda i podkreśla znaczenie urzędu Marszałka o wiele bardziej, niż wycie z ław poselskich powagę Sejmu. A Straży, państwo i tak płaci pensje a nie od 'występu'" – zauważono w jednym z komentarzy.O to, w jaki sposób marszałkowie Sejmu na co dzień poruszają się po budynku parlamentu zapytaliśmy przedstawicieli Centrum Informacyjnego Sejmu. W odpowiedzi podkreślono, że kadr, o którym mowa, zarejestrowano prawdopodobnie w dniu wygłoszenia expose przez szefa MSZ."To wydarzenie, któremu przysłuchiwał się prezydent oraz dyplomaci. Tak wyjątkowe okoliczności - z uwagi na istotę spraw oraz rangę gości parlamentu - zasługują na odpowiednią oprawę. Straż Marszałkowska to od maja 2018 r. pełnoprawna formacja mundurowa. Występuje w takich sytuacjach liczniej, ubrana w stroje reprezentacyjne" – wskazano.CIS wyjaśniło, że wielu poprzedników obecnego marszałka Sejmu przemieszczało się w asyście strażników. "Są to sytuacje normalne, standardowe, typowe. Szczegóły realizowanych procedur, w tym aspekty związane z bezpieczeństwem, nie podlegają i nigdy nie podlegały ujawnianiu i publicznemu doprecyzowywaniu. Dobierane środki są adekwatne do bieżących potrzeb" – zapewniono w przesłanym nam komunikacie.Latem 2018 r. "Rzeczpospolita" pisała, że marszałek nie chce ujawnić, ile kosztowały szable dla strażników . Informację tę udało się uzyskać posłowi PO Krzysztofowi Brejzie."Wartość zamówienia wyniosła 57 tys. zł bez uwzględnienia podatku od towarów i usług" – odpisała mu szefowa kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Zatem do tej sumy należy dodać VAT. Jak wyliczała "Rzeczpospolita", za broń zapłacono w sumie 70,1 tys. zł. A ponieważ kupiono 15 szabel, czyli na sztukę wydano 4,7 tys. zł.