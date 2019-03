Jak brzmiałoby Modern Talking, gdyby zespół śpiewał w ojczystym języku niemieckim? Odpowiedź przynosi teraz "Cherry Lady" w wykonaniu rapera Capital Bra. • Fot. YouTube.com/Joker bra; YouTube.com/Modern Talking

Bartosz Świderski

espół Modern Talking zna kilka pokoleń ludzi na całym świecie. Powszechnie wiadomo, że Dieter Bohlen i Thomas Anders pochodzą z Niemiec, ale uparcie stronili od śpiewania swoich przebojów w ojczystym języku. Jak brzmi najsłynniejszy kawałek Modern Talking "Cherri Cherri Lady" w germańskiej wersji dowiadujemy się dopiero po latach. Za jego przeróbkę wziął się święcący triumfy za Odrą raper Capital Bra.A wszystko zaczęło się od medialnego konfliktu tego 24-latka z Dieterem Bohlenem. Współzałożyciel Modern Talking w jednym z wywiadów nie do końca mógł uwierzyć, że młodzież w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oszalała na punkcie urodzonego w Rosji i wychowanego na Ukrainie rapera-samouka. Dosadnie wypowiedział się przy tej okazji o całej scenie hip-hopowej.– Każdy rapuje o swoim Maybachu , a pod koniec dnia wraca na rowerze do dwupokojowego mieszkanka – kpił Bohlen. – Nie znam żadnego rapera, który ma Maybacha. Wynajmują takie auta do teledysków, a po dwóch godzinach starannie je czyszczą i odstawiają – dodał jeden z najbogatszych ludzi w niemieckim showbiznesie.Riposta podbijającego listy przebojów Capital Bra była mocna. Raper sięgnął po komórkę, by nagrać filmik z kilkoma słowami do legendy Modern Talking . Jeszcze ważniejsze miał Bohlenowi do pokazania. Tak się akurat złożyło, że nerwy poniosły go w jego apartamencie, z okien którego widać było zaparkowany na dole luksusowy samochód (co prawda nie Maybacha, ale horrendalnie drogie BMW).Ta celebrycka potyczka miała jeszcze kilka rund, z których ostatnią okazała się dość zaskakująca produkcja. Capital Bra postanowił bowiem popsuć nerwy królowi niemieckiego popu poprzez przerobienie przeboju Modern Talking "Cherri Cherri Lady". Tak oto popkultura po latach doczekała się wersji tej piosenki w języku niemieckim. Jak to brzmi, oceńcie sami:Wszystkich tych, którzy przez lata googlowali (a to jedno z najpopularniejszych muzycznych wyszukań...) za "Modern Talking po niemiecku", musimy jednak nieco zmartwić. Choć Capital Bra w swojej "Cherry Lady" zachował słynną melodię, to tekst jest mocno zmieniony i "uwspółcześniony".Samemu Dieterowi Bohlenowi te zabiegi na jego hicie musiały się jednak spodobać. Na początku weekendu Capital Bra opublikował bowiem kolejny filmik ze swojego apartamentu, na którym widać, że... gości tam 65-letni kolegę po muzycznym fachu.