ego jeszcze nie było – na furgonetkach należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku pojawiły się reklamy. Nie opon, zajazdów dla tirowców, czy stacji obsługi pojazdów, a... "piątki Kaczyńskiego". Decyzję o oklejeniu pojazdów miał podjąć wojewoda pomorski Dariusz Drelich.Po Polsce już jeżdżą PiS-busy oklejone hasłami wyborczymi partii rządzącej. Właściwie nie ma w tym nic dziwnego, wszak zaraz zaczyna się kampania do Parlamentu Europejskiego, ale część Polaków złośliwie zauważyło, że PiS-busy dziwnie przypominają policyjne radiowozy Tymczasem w województwie pomorskim zielone furgonetki Inspekcji Transportu Drogowego oficjalnie zostały oklejone reklamami "piątki Kaczyńskiego". Jak informuje Onet, decyzję w sprawie takiego ozdobienia dwóch pojazdów podjął osobiście wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Pracownicy ITD mają spore wątpliwości, czy na pojazdach należących do apolitycznej z zasady instytucji można uprawiać agitację polityczną. Boją się, że wkrótce będą oklejać swoje zielone samochody PiS-owskimi kandydatami na sołtysów albo posłów. Na razie jednak naklejki promujące "piątkę Kaczyńskiego" zostały usunięte z pojazdów.Biuro prasowe wojewody poinformowało, że WITD funkcjonuje w ramach administracji rządowej, więc dwa pojazdy zostały oklejone w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej rządowego programu pod nazwą "Nowa Piątka". Koszt oklejenia wyniósł 61 zł 50 gr i został pokryty z rezerwy wojewody.źródło: Onet.pl