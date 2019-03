Epidemia szaleje w polskiej kadrze. Ośmiu chorych piłkarzy – w tym Krzysztof Piątek

Ośmiu polskich kadrowiczów dopadło przeziębienie. W grupie chorych zawodników jest także Krzysztof Piątek. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

erzy Brzęczek poinformował o "małej epidemii", której ofiarami padło kilku kluczowych piłkarzy polskiej reprezentacji. Poza Piątkiem infekcję górnych dróg oddechowych złapali również Wojtek Szczęsny, Jan Bednarek czy Bartosz Bereszyński. A to wszystko dzień przed meczem.Jak poinformował polski selekcjoner, aż ośmiu zawodników pochorowało się przed niedzielnym meczem z Łotwą . Nieobecność Krzysztofa Piątku na boisku w czasie meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Łotwą byłaby sporym osłabieniem. – Jeśli się wyleczy, zagra w pierwszym składzie – zapowiedział jednak Jerzy Brzęczek na sobotniej konferencji.– Mam nadzieję, że lekarzom uda się to zatrzymać. To, w jakim zagramy składzie, zależy od rozwoju sytuacji. Arek Milik miał pierwszy problemy z gardłem jeszcze przed meczem z Austrią . Może to jakiś problem z klimatyzacją? Dolegliwości ma bowiem teraz wielu zawodników. Sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach – podkreślił Jerzy Brzęczek.Jego nieobecność byłaby przykra dla kibiców. Wielu fanów reprezentacji nie może się bowiem doczekać współpracy duetu Lewandowski-Piątek w pełnym wymiarze. Na konferencji Brzęczek studził jednak emocje kibiców.– Wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł Krzysiek. Dziś wyjdzie na trening, da nam to wiele odpowiedzi – mówił selekcjoner.W czwartek polscy piłkarze rozpoczęli bój o awans na Mistrzostwa Europy w 2020 roku. Zaczęli świetnie – od zwycięstwa z Austrią 0:1 w wyjazdowym meczu w Wiedniu. Trzy punkty dała Polakom bramka kosmicznego Krzysztofa Piątka , który – mamy nadzieję – przeniósł swoją zabójczą skuteczność z Serie A do reprezentacji Polski.W niedzielę Polacy podejmą Łotyszy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek spotkania o godz. 20:45.Źródło: TVP Info