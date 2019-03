Kolejne problemy Marcinkiewicza. Isabel doniosła na niego do prokuratury

Kazimierz Marcinkiewicz może znaleźć się pod lupą prokuratury. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

o prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez Kazimierza Marcinkiewicza. Złożyła je była żona polityka Isabel Olchowicz, według której byłī premier uporczywie uchyla się od płacenia alimentów – podaje "Fakt".Tabloid informację o złożeniu zawiadomienia do prokuratury kontrastuje z codziennymi aktywnościami Marcinkiewicza, którego paparazzi przyłapali na wjeździe do garażu luksusowego hotelu w Warszawie. Godzina parkowania kosztuje tam aż 15 zł.W barze kupuje espresso i wydaje kolejne 15 zł. "Już niedługo o koszt takiego spędzania czasu może go zapytać prokurator" – podaje "Fakt". Bo przecież Marcinkiewicz oficjalnie pieniędzy nie ma i przez to ma zaległości w alimentach.Nie tak dawno Marcinkiewicz zresztą tłumaczył, d laczego nie wywiązuje się ze zobowiązań . Zauważył, że nie ma comiesięcznej pensji, pracuje za success fee, ale stara się wywiązać ze swoich zaległości. "Stalkerka o tym wie, bo odpowiednie dokumenty przedstawiłem sądowi oraz wielokrotnie ją o tym informowałem. Gdy którykolwiek projekt doprowadzę do końca, rozliczę się z zaległości" – pisał na Facebooku.Pojawiły się też informacje, że Isabel sięgnie po zajęcie komornicze, a Marcinkiewicz straci mieszkanie źródło: Fakt