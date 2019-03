Szalejący w kadrze wirus narobił Brzęczkowi problemów. W składzie na Łotwę są możliwe niespodzianki

Jerzy Brzęczek na Łotwę musi wybrać zawodników najlepszych i... najzdrowszych. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

S

elekcjoner polskiej kadry przed drugim meczem w eliminacjach do Euro 2020 ma poważny ból z głowy. Z powodu wirusa, który szaleje w polskiej kadrze, niepewna jest gra co najmniej kilka zawodników. Serwis Sport.pl ustalił jednak, kto może zagrać na Stadionie Narodowym od pierwszej minuty. chorobie w polskiej kadrze pisaliśmy już w sobot ę. Chorzy są m.in. Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński czy Krzysztof Piątek. Z tego powodu kluczowe decyzje dotyczące składu mają zapaść dopiero na kilka godzin przed meczem.Jeśli jednak sztab medyczny zdoła postawić wszystkich na nogi przed meczem, właściwie nie będzie niespodzianek. Między słupkami stanie Wojciech Szczęsny, a parę stoperów znowu stworzą Kamil Glik i Jan bednarek.Gdyby jednak Bednarek nie zdążył się wykurować (on też się rozchorował), jego miejsce może zająć Michał Pazdan. Na bokach powinni zagrać Bartosz Bereszyński i Tomasz Kędziora. Powinni – bo stan Bereszyńskiego jest na tyle poważny, że może go zastąpić Arkadiusz Reca.Wszyscy zdrowi są za to w pomocy i tam powinni zagrać Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Grosicki oraz Piotr Zieliński. Atak to z kolei Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Jeśli Piątek wyzdrowieje.Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński (Arkadiusz Reca), Kamil Glik, Jan Bednarek (Michał Pazdan), Tomasz Kędziora - Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Grosicki, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.źródło: Sport.pl