Fachu uczył się pod okiem Horngachera. Michal Doleżal to nowy trener polskich skoczków

Michal Doleżal został nowym trenerem polskich skoczków narciarskich. • Fot. screen z vod.tvp.pl

P

olski Związek Narciarski zdecydował, że Michal Doleżal będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. Kim właściwie jest 41-letni trener? Dlaczego to on został następcą Horngachera?Czech nie jest nową postacią w środowisku polskich skoków – przez ostatnie trzy lata Doleżal był bowiem asystentem Stefana Horngachera. Dotychczas zajmował się głównie przygotowaniem kombinezonów dla polskiej kadry A, ale brał także udział w prowadzeniu treningów. Był prawą ręką Stefana Horngachera , a Austriak nazywa go nawet trenerem "multifunkcjonalnym".Wcześniej Michal Doleżal był trenerem czeskiej kadry B, a pod swoją opieką miał takie nazwiska jak Jakub Janda, Jan Matura czy Viktor Polasek. Plusy współpracy podkreślał także Roman Koudelka. Horngacher chciał zaproponować mu posadę asystenta w kadrze Niemiec. Czech stwierdził jednak, że bardzo dobrze mu w Polsce, a w dodatku nie za bardzo lubi tamtejsze środowisko trenerskie.Doleżal ma także przeszłość na belce startowej. W Pucharze Świata występował przez 12 lat, a jego najlepszym wynikiem było 7. miejsce na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Nigdy jednak nie stanął na podium.Przypomnijmy, że Horngacher poinformował o rozstaniu z polskimi skoczkami po ostatnim konkursie sezonu w Planicy. Kibice usłyszeli o tym na antenie TVP. Austriak przenosi się do Niemiec, bliżej rodziny. Spekuluje się, że obejmie niemiecką kadrę , choć on sam mówi, że jeszcze nie podpisał kontraktu.