"Viking Sky" dopłynął do portu Molde. Na pokładzie jest Polak

zeczniczka MSZ, Ewa Suwara poinformowała, że na pokładzie ewakuowanego statku jest jeden Polak. Ewakuacja została wstrzymana, statek dopłynął do brzegu w norweskim Molde.Polak znajdujący się na pokładzie "Viking Sky" , jest członkiem załogi wycieczkowca. Jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. – Statek kontynuuje podróż, przy czym jest to podróż do brzegu Norwegii, ewakuacja została wstrzymana – dodała Ewa Suwara.Wycieczkowiec zbliża się już do portu w norweskim Molde. Na Twitterze można znaleźć pierwsze materiały, na których widać statek zbliżający się do brzegu. Na szczęście udało się uniknąć tragedii, choć pasażerowie przeżyli chwile grozy na pokładzie "Viking Sky".Na pokładzie statku znajdowały się 1373 osoby, w tym 915 pasażerów, w większości obywatele USA i Wielkiej Brytanii. W sobotę około godz. 14 statek nadał sygnał Mayday i zarzucił kotwicę dwie mile morskie od zachodniego brzegu Norwegii. Okazało się, że zepsuły się trzy spośród czterech silników liniowca. Na domiar złego stało się to podczas sztormu.Źródło: TVN 24