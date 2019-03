"Franek" dostał powołanie do Koalicji Europejskiej. Słynny napastnik startuje w wyborach do PE

Tomasz Frankowski wystartuje do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

przeszłości emocjonowaliśmy się jego bramkami strzelonymi w kadrze narodowej. Teraz, jak sam napisał na Twitterze, przyjdzie mu "walczyć o dobro Polski" na innym boisku. Tomasz Frankowski wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego."Przez wiele lat grałem i wygrywałem dla Polski. Dziś stoję przed kolejnym wyzwaniem - walczyć o dobre imię naszego kraju na arenie wyborczej. Ponownie otrzymałem powołanie do reprezentacji Polski. Do drużyny Koalicji Europejskiej. Wygramy więcej dla Polski!" – zapowiedział Frankowski na swoim Twitterze.Były napastnik reprezentacji Polski dostał pierwsze miejsce na liście Koalicji Europejskiej z okręgu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.– Miałem już zaszczyt reprezentować Polskę. Przez wiele lat grałem i wygrywałem dla Polski na stadionach całej Europy. Teraz stoję przed kolejnym wyzwaniem. Chcę walczyć o dobre imię Polski na arenie wyborczej, a później, jeśli wyborcy mnie wybiorą, o punkty dla naszego kraju w europarlamencie – komentował swoją decyzję "Franek" na sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.W sobotę główne ugrupowania polityczne w Polsce ogłosiły swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Poza Frankowskim na listach Koalicji Europejskiej znalazła się m.in. Janina Ochojska znana z wieloletniej działalności dobroczynnej w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej.– Dzisiaj kandyduję do PE nie z partii politycznej, ale z Koalicji Europejskiej. Ten fakt ma dla mnie ogromne znaczenie – stwierdziła Ochojska.