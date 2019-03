Sondaż: w okręgu warszawskim Koalicja Europejska wypada dużo lepiej od PiS. Ale korzyści mogą być... żadne

W sondażu IBRiS Koalicja Europejska zdecydowanie wygrywa z PiS w okręgu warszawskim. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

tarcie Koalicja Europejska-PiS w wyborach do Europarlamentu zapowiada się pasjonująco, bo praktycznie co sondaż to inny zwycięzca. Tym razem zbadano tylko preferencje wyborców w okręgu warszawskim. I wynika z nich, że wybory do Europarlamentu zdecydowanie wygra KE, co wcale... nie musi przełożyć się na większą liczbę mandatów.Aż 41,2 proc. badanych w okręgu warszawskim chce oddać głos na Koalicję Europejską , z kolei PiS może liczyć na 32,3 proc. głosów. Wiosna Roberta Biedronia może liczyć na 6,4 proc. poparcia – wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet. Badanie przeprowadzono 24 marca, czyli już po konwencjach przedwyborczych Koalicji Europejskiej oraz Wiosny.Frustrować potencjalnych wyborców KE może to, że procentowa przewaga koalicji może dać w mandatach... remis 2:2 pomiędzy KE a PiS.– Swojego mandatu mogą być pewni Włodzimierz Cimoszewicz startujący z pierwszego miejsca z listy Koalicji Europejskiej (dwójką jest Andrzej Halicki – red.), a także Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Czarnecki, startujący odpowiednio z pierwszego i drugiego miejsca z listy PiS – wyjaśnił szef IBRiS Marcin Duma.– O obsadzie drugiego mandatu dla Koalicji Europejskiej zdecyduje liczba głosów pozostałych kandydatów na tej liście. Przy dużej sile lidera listy o kolejności może decydować niewielka liczba głosów. Jeżeli Wiosna Roberta Biedronia przekroczy próg w kraju, to bardzo prawdopodobne, że jeden z przypadających jej mandatów będzie pochodzić właśnie z Warszawy i zdobędzie go Robert Biedroń – zastrzegł szef IBRiS.Z innego sondażu – Estymatora dla "Do Rzeczy" – przeprowadzonego przez eurowyborami, ale w skali ogólnopolskiej, wynika, że przewaga PiS wynosi około 3 p.p. . Na obóz rządzący chce głosować 42,2 proc. Polaków (co jest wzrostem o 3,7 p.p. względem lutowego badania). Druga Koalicja Europejska zdobyła 39,3 proc. poparcia (wzrost o 5,9 p.p.).źródło: Radio Zet