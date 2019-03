Godlewska "zaatakowała" Linkiewicz na konferencji. W pewnym momencie wyciągnęła kaszankę...

Esmeralnda Godlewska w pewnym momencie konferencji wyciągnęła kaszankę • Kadr z YouTube

Bartosz Świderski

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

atocelebrytki przeszły same siebie – i to na tydzień przed walką na wydarzeniu Fame MMA. Esmeralda Godlewska i Marta Linkiewicz znów się posprzeczały i to w co najmniej dość oryginalny sposób. Nagrania z konferencji niestety nie da się odzobaczyć i odusłyszeć.Poprzednia konferencja rozeszła się szerokim echem po całym internecie. Wszystko przez starcie obu zawodniczek, które po prostu zwyzywały się od najgorszych . Tym razem odstawiły jeszcze większy cyrk. Pozostali zawodnicy i ochroniarze nie byli w stanie zapanować nad awanturującymi się dziewczynami.Debiutujące zawodniczki znów obrzuciły się wyzwiskami, których nie powstydziliby się najgorsi kibole. – Wszyscy wiedzą wiedzą, że lubisz mieć pełną buzię – powiedziała Godlewska i wyciągnęła pęto kaszanki. W tym momencie Linkiewicz obrzuciła ją... jajkami, które miała schowane w kieszeni. Słynna siostra nie pozostała dłużna i cisnęła w jej stronę kaszanką.To nie jedyna żenująca chwila z tej konferencji. Jeden ze startujących zawodników, Bonuc BGC, rzucił ni stąd ni zowąd hasłem: "J*bać stare k*rwy". Tak po prostu, a raczej dla atencji. Całą konferencję znajdziecie pod tym linkiem Jak widać i słychać – szykuje się patowydarzenie roku , które może przebić poprzednie, na którym Daniel Magical samemu sobie złamał nogę . Gala Fame MMA 3 już w tę sobotę w łódzkiej Atlas Arenie. Start o 20:00.