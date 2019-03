Historia nowego trenera polskich skoczków to nie czeski film. Doleżał to zasłużony członek kadry

Michał Doleżał – Czech nowym trenerem polskich skoczków. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

P

lanica to dla skoczków coroczny moment na podsumowania i nie tylko dlatego, że kończy się sezon. To także okazja do zmian kadrowych. Jedna z nich zaszła też w polskiej reprezentacji. Stefana Horngachera zastąpił jego asystent, Czech Michał Doleżał. 41-latek zdążył już zaskarbić sobie szacunek wśród kadrowiczów i zasłużył się dla nich wielokrotnie.





Do minionego weekendu Michał Doleżał był jeszcze asystentem Stefana Horngachera. Odpowiadał za kombinezony skoczków i sprzęt oraz za codzienne treningi. To on zastępował Austriaka podczas skoków próbnych, kiedy ten był nieobecny na skoczni.



41-latek prowadzi razem z rodziną w Czechach firmę szyjąca kombinezony. To on podzielił się swoimi pomysłami dotyczącymi strojów polskiej kadry ze Stefanem Hulą, którego firma Huligan's dostarczała do tej pory kombinezony biało-czerwonym.



– Kiedy on zaczął się zajmować kombinezonami, to pojawiły się słynne czekoladki. Mieliśmy też nowe kroje strojów. To była jego zasługa wespół ze Stefanem – powiedział portalowi Onet.pl skoczek Maciej Kot.



W kadrze

Doleżał dostał w kadrze przydomek "Dodo". On także odpowiadał za styl i technikę skoczków. Razem z Horngacherem zdecydowali także o odchudzeniu zawodników i skróceniu nart. Na konferencjach skoczkowie wielokrotnie podkreślali zasługi czeskiego asystenta.





– Przez trzy ostatnie lata pracował w cieniu Stefana Horngachera, ale wykonywał bardzo dobrą robotę. Wiadomo, że był odpowiedzialny głównie za kombinezony, ale jako asystent w czasie treningów bywał na wieży sędziowskiej, pilnował warunków. Był odpowiedzialny również za lot i lądowanie, ale często dawał nam też wskazówki dotyczące fazy odbicia i tego przejścia do fazy lotu – opisywał Czecha Maciej Kot.



Zanim Czech trafił do polskiej reprezentacji i zastąpił Stefana Horngachera, pracował jako trener kadry B czeskiej kadry, a wcześniej jako skoczek. Urodził się w Jabloncu nad Nysą . Jako skoczek reprezentował klub Dukla Liberec. Swój debiut na skoczni zaliczył w 1983 roku. 13 lat później oddał pierwszy skok w Pucharze Świata na skoczni Kulm w Tauplitz.Zajął tam 42. miejsce. Pierwsze punkty w PŚ zdobył kolejnego dnia. Lepsze skakanie zaczął w 1996 roku, w Lillehammer zajął 12. lokatę. Sześć dni później w Kuusamo powtórzył ten wynik.18 grudnia 1999 w Zakopanem zajął najwyższe w karierze miejsce w zawodach Pucharu Świata – siódme.Jeśli chodzi o jego dokonania jako skoczek, to Doleżał nie odniósł spektakularnych sukcesów. Najlepiej poszedł mu sezon 1999/2000, kiedy zajął 27. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.