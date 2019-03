Syn Zenka Martyniuka się oddalił od rodziny? Daniel M. sprzedaje mieszkanie

Syn Zenka Martyniuka chce pozbyć się dotychczasowego mieszkania. • For. .facebook.com/daniel.martyniuk.39

ynowi gwiazdora disco polo znudziło się chyba mieszkanie przy rodzinie. Na facebookowym profilu Daniela M. pojawiło się więc ogłoszenie o sprzedaży ogromnego mieszkania pod Białymstokiem. Jest na co popatrzeć.W ostatnich miesiącach Daniel M. zaczął dorównywać popularnością swojemu ojcu, jednak nie za sprawą muzyki, a rodzinnych skandali.Przypomnijmy, najpierw głośno było o jego ślubie z Eweliną , potem o domowej awanturze, ucieczce ciężarnej żony do rodzinnego domu w Wielkopolsce, posiadaniu posiadaniu narkotyków i wreszcie utracie prawa jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu Z najnowszego postu na Facebooku może wynikać, że syn wokalisty chce zerwać z przeszłością. Daniel postanowił bowiem sprzedać swój 130- metrowy, trzypoziomowy apartament w podbiałostockim Wasilkowie. Gniazdko młodego syna Martyniuka może kosztować około 600 tysięcy złotych.Jak twierdzi "Super Express", który na bieżąco śledzi poczynania M., chce on porzucić rodzinne Podlasie, bo ma nowy pomysł na życie i zamierza zamieszkać w Gdyni.źródło: se.pl