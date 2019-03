Mazurek pokazał Karczewskiemu, na co można przeznaczyć 1,3 mld zł dotacji na TVP. Odpowiedź "przejdzie do historii"

Stanisław Karczewski przyznał wprost, że "Wiadomości" mu się podobają. • Fot. RMF FM

tanisław Karczewski był we wtorkowy poranek gościem RMF FM, gdzie w rozmowie z Robertem Mazurkiem dał się poznać jako wielki fan Telewizji Polskiej. Marszałek Senatu uznał bowiem, że ponadmiliardowa dotacja dla TVP z budżetu państwa to w zasadzie świetny pomysł.Mazurek w trakcie rozmowy zauważył, że przekop Mierzei Wiślanej, co uważa za "znakomity" pomysł, ma kosztować 880 milionów złotych. Kolejne 160 milionów złotych pochłonęłoby zmniejszenie VAT na ubranka dziecięce z 23 do 5 proc.– Jakby to razem zsumować, to jest miliard z kawałkiem – zauważył Mazurek. I wtedy przeszedł do rzeczy: – Daliście 1,3 mld telewizji na propagandę partyjną...– Oj, to nieprawda – bronił się Karczewski, ale Mazurek nie dawał za wygraną. – Zabierzcie Kurskiemu te pieniądze i zamiast Sławomira w telewizorze będziemy mieć przekopaną Mierzeję i obniżony VAT na ubranka, czyli tanie ubranka dla dzieci – apelował do swojego rozmówcy.Wtedy Karczewski zaczął bronić TVP. – Panie redaktorze, telewizja to nie tylko TVP Info, to również bardzo wiele innych programów – przekonywał.Mazurek przytomnie wtrącił, że są też ośrodki regionalne. – Bardzo dziękuję, ośrodki regionalne. To również informacja o tym, co dzieje się w terenie, co dzieje się w poszczególnych województwach. To również TVP Kultura, Historia... – kontynuował Karczewski.Wtedy Mazurek spytał go wprost: czy podoba mu się telewizja w obecnym kształcie. I czy podobają mu się "Wiadomości". – Tak, podobają mi się – odpowiedział bez wahania Karczewski.– Znakomicie, proszę państwa. Ta odpowiedź przejdzie do historii – skomentował z przekąsem dziennikarz.źródło: rmf24.pl