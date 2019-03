Z "Big Brothera" odeszły już dwie osoby, trzecia się zastanawia. TVN jednak się nie martwi z prostego powodu

Daniel Barłóg opuścił "Big Brothera" z własnej woli. • Fot. Big Brother / Instagram

W

idzowie "Big Brothera" narzekają, uczestnicy odchodzą, a TVN? Stacja podobno nie martwi się w ogóle. Nagłe pożegnanie z dwójką mieszkańców Domu Wielkiego Brata wcale nie spowodowało kryzysu w siedzibie TVN, bo w programie było i tak więcej uczestników, niż planowano.

W internecie trudno znaleźć pozytywne komentarze o reaktywowanym "Big Brotherze". Już premierowy odcinek programu, który wystartował 17 marca, był sporym zawodem . Widzowie narzekali na m.in. wziętych z castingu internetowych celebrytów oraz kobiecy głos "Wielkiego Brata" . Z kolei im dalej w las, tym bardziej... nudno.



Nuda odstraszyła już również jednego z uczestników – hodowcę owiec z Suchej Beskidzkiej Daniela Barłóga. Mężczyzna opuścił Dom Wielkiego Brata z własnej woli, z kolei w niedzielę decyzją – niewielu – telewidzów, z programem pożegnała się Natalia Wróbel. Z racji tego, że z willi wyprowadziły się dwie osoby, wielu internautów spekuluje, że TVN ma obecnie duży problem.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jak jednak dowiedziało się WP Teleshow, stacja średnio się tym przejmuje. – Do domu Wielkiego Brata weszło więcej osób niż, tak naprawdę miało. Planowo powinno w nim zamieszkać 15 uczestników, ale w pierwszym dniu w willi pojawiło się 17 łącznie z Maciejem i Agnieszką. Widzowie wyeliminowali Agnieszkę i ostatecznie w domu Wielkiego Brata zostało 16 osób, czyli o 1 więcej niż powinno – powiedziała portalowi osoba z produkcji "Big Brothera".TVN nie martwi się również tym, że z programu chce odejść Marlena Klimczyk, która tęskni za swoimi dziećmi. – Jeśli Marlena lub inny uczestnik zdecyduje się odejść, to najprawdopodobniej do domu zostanie wprowadzona nowa osoba. Na casting zgłosiło się kilkanaście tysięcy osób, więc będzie z kogo wybierać. Podobnie zresztą postępowano w poprzednich edycjach. To naturalna kolej rzeczy – dodał informator WP Teleshow.Wygląda na to, że stacja ma więc wszystko pod kontrolą. Widzowie czekają jednak, aż w programie w końcu... zacznie się coś dziać źródło: WP Teleshow