Rewolucja kadrowa Ziobry "pożera" własnych ludzi. Pierwszą ofiarą prezeska największego sądu

eden z najważniejszych sądów w Polsce może niedługo stracić swojego zwierzchnika. Mowa o Joannie Bitner, prezesce Sądu Okręgowego w Warszawie, która zamierza zrezygnować ze stanowiska. Powód? Według "Gazety Wyborczej" chodzi o zmiany kadrowe, których dokonał Zbigniew Ziobro. To one miały wpłynąć na spowolnienie prac jej sądu.Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał w 2017 roku Joannę Bitner na prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. A jest to jedno z ważniejszych stanowisk w polskim sądownictwie, ponieważ to do stołecznego SO wpływają najistotniejsze sprawy kryminalne, gospodarcze i polityczne w kraju.Ziobro może już rozglądać sie nad osobą, która zastąpi Bitner, bo jak podaje " Gazeta Wyborcza " jej stanowisko niedługo zamieni się w wolny wakat. Wszystko za sprawą... pozostałych zmian kadrowych Ziobry. Jak podaje gazeta sąd pod zwierzchnictwem Joanny Bitner nie jest tak wydolny jak wcześniej . Jego pracę oceniło negatywnie Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego.Ale wina nie leży po stronie prezes Bitner, a jej współpracowników. Chodzi tu szczególnie o wiceprezesa pionu karnego SO w Warszawie Dariusza Drajewicza . On także, tak jak pani prezes pojawił się w stołecznym sądzie po kończącej się kadencji jego poprzednika i z mianowania Zbigniewa Ziobry.Z tymże na niego od samego początku wpływały skargi. Wszystkie dotyczyły braku zaangażowania w pracę i liczne nieobecności, które przekładają się na produktywność pionu karnego. Zdaniem informatorów gazety Drajewicz jest nie do ruszenia, stąd taka, a nie inna decyzja Bitner.Wiceprezes pionu karnego może kontynuować natomiast swoją dobrą passę błyskawicznych awansów . To on może być nowym prezesem SO w Warszawie po rezygnacji sędzi Bitner.źródło: " Gazeta Wyborcza