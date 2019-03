"Budżet nie jest z gumy". Morawiecki odbiera nauczycielom nadzieję na podwyżki

Premier Morawiecki o podwyżkach dla nauczycieli: Budżet nie jest z gumy. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

ie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli – taki wniosek nasuwa się po słowach Mateusza Morawieckiego. Premier na konferencji po posiedzeniu rządu przekonywał, że "budżet to nie jest worek bez dna i nie jest z gumy". – Gdzieś kończą się możliwości budżetowe, by zmieścić się w ograniczeniach – dodał.Szykujący się do strajku nauczyciele mogli z nadzieją czekać na wystąpienie Mateusza Morawieckiego, ale premier nie miał dla nich żadnych dobrych wiadomości. Szef rządu zapytany o kwestię wzrostu wynagrodzeń w oświacie nie pozostawił złudzeń – na podwyżki dla nauczycieli pieniędzy zabraknie.– W nawiązaniu do wielkich kwot, które padały, muszę powiedzieć coś, co jest oczywiste dla wszystkich, którzy zarządzają jakimś budżetem: budżet to nie jest worek bez dna, nie jest z gumy – przekonywał. – To, co udało nam się osiągnąć, ma związek z naprawą finansów publicznych, z pozbyciem się pewnych chorób, gospodarka była schorowana – dodał.Morawiecki zaznaczał, że "gdzieś kończą się możliwości budżetowe, by zmieścić się w ograniczeniach". Zamiast podania konkretów o podwyżkach, premier zaapelował do nauczycieli, by egzaminy w szkołach odbyły się normalnie i nie zostały zakłócone przez planowany strajk Premier podczas wtorkowej konferencji wyjaśniał ponadto, jak ważną kwestią jest deficyt budżetowy. – Trzymamy się ram unijnych ściśle i chcemy się przy tym pozostać. W tym i w przyszłym roku chcemy się utrzymać w ryzach 2-3 proc., aby nie przekraczać 3-proc. progu – wskazywał.W poniedziałek doszło do nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Rząd i nauczycielskie związki nie doszły do porozumienia . Rozmowy mają zostać wznowione 1 kwietnia. Jednak szef ZNP nie jest optymistą. – Spodeczek, resztki ciasteczek i nic więcej – skomentował Sławomir Broniarz pytany o rządowe propozycje podczas spotkania.