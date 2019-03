Znani aktorzy zaliczyli wpadkę ws. Orłów 2019. Przypadkiem zwrócili jednak uwagę na duży problem

Aktorzy podkreślili, że kategoria charakteryzacja jest bardzo ważna i powinna być nagradzana na Orłach. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

o tego, że bez charakteryzacji nie ma kina, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak Weronika Rosati, Tamara Arciuch i Mateusz Damięcki zauważyli, że Orzeł w tej kategorii nie jest przyznawany. Mimo że ich posty nie były do końca zgodne z faktami, przypadkiem zwrócili uwagę na pewien problem.W poniedziałek rozdano "polskie Oscary", czyli Orły – nagrody za dokonania filmowe nad Wisłą. Najlepszym filmem została "Zimna wojna", triumfował również "Kler" . Jednak przy okazji gali zawrzało na aktorskich profilach na Instagramie. Poszło o kategorię charakteryzacja."Podobno w tym roku usunięto z polskich nagród filmowych kategorię CHARAKTERYZACJA!!! Orły, co z wami?? [pisownia oryginalna]" – napisała Weronika Rosati pod zdjęciem, na którym widzimy ją w kilku rolach."Charakteryzatorzy są z nami od rana do nocy i od nocy do rana na planie, są nierozerwalną częścią tworzenia kina i magii kina, gdyby nie oni w życiu nie stałabym się Elizabeth Taylor w «Brigitte Bardot cudowna», Pestką w «Obławie», Dżemmą w «Pitbullu» czy Mirą w «Obcym ciele». Bunt, bunt, bunt" – dodała zbulwersowana Rosati.W jej ślady poszli kolejni aktorzy, którzy również zbuntowali się z powodu braku charakteryzacji wśród kategorii Orłów. "«Orły» bez nominacji za charakteryzację...? To kategorycznie fatalne pominięcie jednej z kluczowych sztuk, bez których nie byłoby filmu i serialu. Powtarzam Sztuk!" – napisała Tamara Arciuch.Koleżankom po fachu wtórował Mateusz Damięcki, który wstawił zdjęcie... z pryszczami. "Orły (i inne nagrody) bez charakteryzacji... To jest tak złe, jak to, co w ramach protestu ja, aktor, sam sobie zrobiłem na twarzy" – stwierdził aktor.Jednak, jak zauważyła Agata Buzek w komentarzu pod zdjęciem Rosati, aktorzy... się pomylili. "Nigdy nie było tej kategorii. Niestety!" – zauważyła aktorka.Rosati szybko poprawiła swój błąd i zmieniła post na słowa: "podobno nadal nie ma polskich nagród filmowych w kategorii charakteryzacja". Podziękowała też mediom za czujność i wyraziła nadzieję, że "w ten sposób może będzie głośniej o tym błędzie Orłów".źródło: Plejada