We wtorek śnieg, burze i grad. A już w weekend poczujemy niemal letnie temperatury

Już w weekend będzie naprawdę ciepło. • Fot. Ventusky.com

torkowy pogodowy armagedon, który zaskoczył niemal wszystkich, jest przy najmniej na razie pojedynczym wybrykiem. Pogodowe mapy na najbliższe dni pokazują, że wrócą do nas wiosenne temperatury i możemy spodziewać się więcej słońca. Potem pogoda ma być w kratkę.Co prawda środowy poranek przywitał dużą część Polski mrozem (nawet -5 stopni Celsjusza), jednak wychodzące słońce daje nadzieję na lepszą aurę w najbliższych dniach. I rzeczywiście, pogodowe mapy pokazują, że piątek i weekend w większości obszaru Polski będzie przyjemnie wiosenny.Już w czwartek wyż znad południowo-zachodniej Europy zacznie przesuwać się w kierunku naszego kraju. W piątek i w sobotę front niosący słońce i wysokie temperatury znajdzie się nad Polską. Temperatury wzrosną – od 11 (wschód kraju) do 16 stopni (południowy-zachód). W centrum i na wschodzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze niebo powinno być pogodne.W niedzielę za to pojawi się kolejny niż i front atmosferyczny, który przyniesie chmury oraz opady deszczu. Na północnym-zachodzie kraju spowoduje on ochłodzenie (około 10 stopni Celsjusza) i opady. Nad pozostałym obszarem Polski nadal będzie jednak królował wyż z poprzednich dni. Termometry wskażą od 15 do 18 kresek powyżej zera, będzie tam też słonecznie.Po weekendzie pogodę będzie można określić mianem tej "w kratkę". Mapy pokazują temperatury, które w jeden dzień będą oscylować w granicach 7-8 stopni, aby na drugi dzień wynieść około 14 stopni. Tak ma wyglądać cały najbliższy tydzień.