W tym sondażu PiS zostało daleko w tyle. Ujawniono, jakie szanse na mandat ma wdowa po Adamowiczu

Sondaż IBRiS: Magdalena Adamowicz blisko mandatu na Pomorzu w wyborach do PE. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta





47,5 proc. badanych na Pomorzu deklaruje, że w wyborach do PE odda głos na Koalicję Europejską – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Największe szanse na zdobycie mandatu europosła ma kandydat Koalicji Europejskiej Janusz Lewandowski. Do PE powinna dostać się też wdowa po prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz.W sondażu IBRiS, pokazującym poparcie dla poszczególnych ugrupowań na Pomorzu przed wyborami do PE , liderem została Koalicja Europejska z wynikiem 47,5 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość ze znacznie gorszym wynikiem (29,9 proc.). Pierwszą trójkę zamyka Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 5,3 proc.Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy (4,6 proc.), Kukiz’15 (4,3 proc.), Lewica razem (1,1 proc.) oraz Polska Fair Play (0,8 proc.). Odpowiedzi "Nie wiem / Trudno powiedzieć" udzieliło 6,6 proc. badanych.Z sondażu dla Radia ZET wynika również, że niekwestionowanym liderem na Pomorzu jest Janusz Lewandowski, startujący z pierwszego miejsca listy Koalicji Europejskiej. Wdowa po prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz, startująca z drugiego miejsca listy KE, ma taką przewagę nad zamykającym listę Jarosławem Wałęsą, która powinna wskazywać na jej wygraną w rywalizacji o mandat.Sondaż został przeprowadzony 26 marca 2019 roku na próbie 1100 dorosłych mieszkańców w okręgu pomorskim.Po śmierci Pawła Adamowicza jego żona publicznie wyjaśniła, dlaczego postanowiła zająć się polityką . "Uznałam, że zamiast w domowym zaciszu podtrzymywać ból i żal, które noszę głęboko w sercu, będę publicznie nawoływać do powstrzymania fali nienawiści, jaka dotyka wiele osób" – tłumaczyła w liście otwartym swoją decyzję.źródło: Radio ZET