Wałęsa wierzy w UFO. W Krośnie wyjaśnił, jak się skończy nasza cywilizacja

potkanie Lecha Wałęsy w Krośnie okazało się jeszcze bardziej osobliwe, niż do tej pory sądzono. Oprócz swojej dość skomplikowanej opinii o środowisku LGBT, były prezydent rozwinął także temat inwazji kosmitów na Ziemię.Były lider "Solidarności" wyjaśnił, że swoje dywagacje opiera na wiadomościach z YouTube. Nie zdradził co prawda, z jakich dokładnie kanałów czerpie powtarzane przez siebie bzdury, ale trzeba przyznać, że mogą one robić wrażenie na lubiących spiskowe teorie dziejów.– Mówią, że już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza i dochodziła do tego samego błędu, co my teraz – nie potrafili się porozumieć. I ktoś podobny do Putina przycisnął im atom i spalił nas wszystkich. Albo jeszcze inaczej. Dokładali telefonów, dokładali telefonów i tak daleko zniszczyli przepływ, że rozpuścili nam krew i wszyscy jednocześnie zginęliśmy – stwierdził Lech Wałęsa. Pojawiła się jednak trzecia wersja zagłady ludzkości.– Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżsi. I wyższa cywilizacja przyjeżdża tymi UF-ami i innymi i przygląda się: co oni tu wyprawiają. Jak zagrozimy destabilizacją, Putinem, atomem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5 tys. lat – opowiadał były prezydent.Potem pojawiły się też wątki biblijne. – Przyślą nam Adama i Ewę i od nowa będziemy budować do tego samego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. To też musimy brać pod uwagę. Czemu? Ludzie różne rzeczy znajdują, wykopują, w kamieniu... piramidy choćby. No nie wiemy, skąd to się wzięło – dywagował Wałęsa i stwierdził, że "musimy zakładać wszystko".Przypomnijmy, na tym samym spotkaniu, Wałęsa zabrał także głos w sprawie zamieszania wokół środowiska LGBT . W tej sprawie udało mu się być jednocześnie za, a nawet przeciw.