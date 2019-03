Radni w Świdniku podpisali deklarację anty-LGBT. Takich inicjatyw jest coraz więcej

W Świdniku radni podpisali kontrę do deklaracji LGBT. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

adni Świdnika przyłączają się do rozpoczętej przez PiS nagonki na środowiska LGBT, czego dowodem jest wydanie przez nich stanowiska "w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". – Jeśli trzeba przed czymś chronić nasze dzieci to przed pedofilami w kościele a nie przed wyimaginowanym natarciem środowiska LGBT – komentuje radny opozycji.Samorządy w woj. lubelskim, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, występują przeciwko uchwalonej w Warszawie karcie LGBT. Zaczął Świdnik, gdzie za przyjęciem swoistej kontry wobec deklaracji przyjętej przez ekipę Rafała Trzaskowskiego głosowało 15 radnych, 1 wstrzymał się (PO), a dwóch było przeciw (Świdnik Wspólna Sprawa).– Nasza inicjatywa daje sygnał przede wszystkim rodzicom i dziadkom, którzy się do nas zwracają, ale także nauczycielom , że nie muszą obawiać się żadnej presji ideologicznej. Że mogą jak do tej pory spokojnie wychowywać dzieci – twierdzi radny PiS w Świdniku, Radosław Brzózka.Zdaniem radnego opozycji Jakuba Osiny, reprezentującego komitet Świdnik Wspólna Sprawa, zajmowanie się kwestiami światopoglądowymi na poziomie samorządu jest po prostu niepoważne.– Samorząd w ogóle nie powinie zajmować się takimi ideologicznymi wycieczkami – twierdzi Osina. – Natomiast kiedy się nie pracuje, czego dowodem jest planowana zmiana godzin pracy Starostwa, ani nie ma się sukcesów w pozyskaniu unijnych funduszy, ani w inwestycjach to trzeba zajmować się bzdurami – dodaje.W najbliższym czasie te samorządy w woj. lubelskim, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, pochylą się nad wydaniem podobnego stanowiska co radni Świdnika.– To nasza reakcja na to, co dzieje się w kraju, na to, że są miasta gdzie promuje się ideologię LGBT . Przeciwko temu chcemy zaprotestować. Chcemy pokazać, że jesteśmy przywiązani do polskiej tradycji i kultury, do wychowywania młodych pokoleń na fundamentach tradycji chrześcijańskiej – mówi Józef Krzysztof Gruszczyk, burmistrz Ostrowa Lubelskiego.W czwartek temat ma zostać podjęty na sesji Rady Miejskiej w Urzędowie (powiat kraśnicki), gdzie burmistrzem jest Paweł Dąbrowski (PiS).Źródło: "Dziennik Wschodni"