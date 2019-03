Pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka na leczenie słynnego wolontariusza WOŚP

16-letni Łukasz Berezak cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna • Fot. Facebook / Łukasz Berezak





16-letni Łukasz wie, co to znaczy choroba i cierpienie. Mimo to od dzieciństwa nastolatek kwestuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz nadszedł czas, abyśmy my pomogli jemu. Łukasz czuje się coraz gorzej, a koszty leczenia chłopca przerastają możliwości jego rodziny. Możemy to zmienić! Łukasz Berezak to najsłynniejszy wolontariusz WOŚP. Mimo poważnej i nieuleczalnej choroby od kilku lat wychodzi na na ulice Szczecina, aby zbierać pieniądze razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jednak teraz Łukasz sam potrzebuje pomocy. Chłopiec cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna i chorobę Cushinga – ma problemy z nerkami i stawami, porusza się na wózku. Z powodu choroby Łukasz uczy się w domu, a jego życie różni się od tego prowadzonego przez rówieśników.Ostatnio 16-latek czuje się niestety coraz gorzej. – Najgorsze są noce, ból brzucha bywa nie do zniesienia. Choć jak zwykle Łukasz stara się być dzielny – mówiła matka nastolatka w TVN24. Jak wyznała, koszty leczenia są jednak coraz wyższe.– Roczne leczenie Łukasza razem z rehabilitacją to ogromna kwota, sięgająca często 72 tysięcy złotych. Dla 16-latka dosłownie codziennością są leki, zastrzyki, badania i rehabilitacja. Nie stać nas na to wszystko. Potrzebujemy pomocy – mówiła mama wolontariusza.W sieci ruszyła już zbiórka na pomoc Łukaszowi . Do tej pory uzbierano ponad 56 tysięcy złotych. Cel to 120 tysięcy.źródło: TVN24