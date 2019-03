Do sieci wyciekł plakat najnowszej części "Gwiezdnych wojen". Pojawiły się nowe postaci

Do sieci wyciekł plakat IX części "Gwiezdnych wojen". • Fot. Twitter / Jason Ward

yciek plakatu do internetu wywołał mocne poruszenie fanów. Głównie z powodu nowych postaci, które można na nim zobaczyć. Duże emocje wywołał też C3PO trzymającego... kuszę.Pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącej części "Gwiezdnych wojen" miały zostać zdradzone w czasie "Star Wars Celebration" odbywającego się od 11 do 15 kwietnia w Chicago. Coś jednak poszło nie tak, ktoś czegoś nie dopilnował i do sieci wyciekł plakat promujący IX epizod kosmicznej sagi.Widzimy na nim dobrze znanych bohaterów najnowszej trylogii z wyraźnym podziałem na tych dobrych (u góry plakatu) i tych złych (na dole). Z samego szczytu spogląda na nas Rey trzymająca niebieski miecz świetlny, natomiast u dołu plakatu groźny (tylko w masce) Kylo Ren prezentuje swój oręż w kształcie krzyża.Za plecami Kylo Rena widać grupę osób, którzy wyglądają bardzo podobnie do siebie. W internecie można znaleźć informację, że to rycerze Rena. W tym miejscu przyczepilibyśmy się do Riana Johnsona – reżysera "Ostatniego Jedi", który w żadnym momencie poprzedniej części nie wspomniał o istnieniu takiego oddziału.Dużym zaskoczeniem jest również to, że protokolarny droid-pacyfista i największy poliglota w galaktyce – C3PO trzyma na plakacie kuszę, która do tej pory kojarzyła się z Chewbaccą. Już nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, jakie historie przygotowali dla nas twórcy najnowszych "Gwiezdnych Wojen" Więcej ciekawostek, a także premiera pierwszego zwiastuna filmu już w połowie kwietnia w czasie "Star Wars Celebration 2019".Źródło: makingstarwars.net