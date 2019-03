Zaskakujący zwrot akcji wokół TVP. Zawieszony członek zarządu podjął decyzję

Zmiany w zarządzie TVP. Zawieszony Piotr Pałka sam złożył rezygnację. • Fot. YouTube.com / screen z Telewizja wPolsce

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

pekulacje na temat składu zarządu Telewizji Polskiej niespodziewanie przerwał jego zawieszony członek Piotr Pałka. Za pośrednictwem Twittera poinformował, że sam złożył rezygnację. Tym samym Rada Mediów Narodowych powinna powołać kogoś na jego miejsce. Jednym z kandydatów ma być Mateusz Matyszkowicz."Złożyłem właśnie rezygnację z funkcji członka zarządu TVP S. A. Telewizja potrzebuje zmian i ciężkiej pracy, dlatego jestem przekonany, że Rada Mediów Narodowych powoła w moje miejsce osobę, która wniesie do TVP dużo dobrej energii. Będę jej kibicował" – napisał na Twitterze Piotr Pałka.Przypomnijmy, że decyzją Rady Mediów Narodowych Pałka do władz spółki został powołany niedawno razem z Marzeną Paczuską . Odwołany zaś został Maciej Stanecki – prawa ręka Jacka Kurskiego.I wtedy zaczęło się zamieszanie. Pałka swoją funkcję sprawował tylko przez tydzień, po czym został zawieszony przez radę nadzorczą TVP . Oficjalnym powodem zawieszenia był proces wytoczony przez Pałkę TVP z powodu jego zwolnienia w połowie 2018 roku. Nieoficjalnie wiadomo, że za zawieszeniem Pałki lobbował Jacek Kurski, który chciał odzyskać pełnię władzy w TVP.Rezygnacja Pałki zapewne ułatwiła zadanie Radzie Mediów Narodowych, której posiedzenie zwołano na czwartek. RMN nie mogła anulować decyzji o zawieszeniu Pałki, ale ma możliwość powołania nowego członka.Według informatorów "Presserwisu" kandydatem do zarządu jest Mateusz Matyszkowicz , wicedyrektor biura programowego TVP ds. repertuaru, który ponad dwa lata temu na antenie radiowej Trójki zastąpił Michała Nogasia