Maciej Musiał szuka nowej dziewczyny. Aktor rozstał się z piękną modelką

Maciej Musiał rozstał się ze swoją dotychczasową partnerką Natalią Ulasz.

atłok pracy aktorskiej i daleka odległość dzieląca Macieja Musiała i Natalię Uliasz doprowadziły do rozstania tej pary. – Już rozgląda się za nową dziewczyną – mówi przyjaciel młodego aktora.Jak wynika z relacji przyjaciela gwiazdora "Rodzinki.pl", to Musiał podjął decyzję o rozstaniu z modelką. – Maciek ostatnio skupił się na rozwoju zawodowym i po prostu nie miał czasu na życie prywatne. Do tego Natalia uczy się w szkole aktorskiej w Hollywood, co było kolejną przeszkodą w stworzeniu stałego związku. Doszedł więc do wniosku, że nie ma co ciągnąć tej relacji – mówił w rozmowie z "Faktem".Maciej Musiał był w związku z Natalią Uliasz od listopada 2018 roku, jak widać, ich związek nie przetrwał długo. Informator "Faktu" poinformował tabloid, że aktor znany także z serialu Netflixa "1983" , już szuka nowej partnerki.– Już rozgląda się za nową dziewczyną. Nie lubi życia w pojedynkę, a do tego idzie wiosna, dobry czas na zakochanie się – powiedział.Niedawno Maciej Musiał pokazał na Instagramie zdjęcie, na którym jest ubrany w t-shirt z napisem "Kobiety są mądrzejsze" . Miał być to prezent na Dzień Kobiet, jednak pomysł aktora spotkał się ze srogą krytyką internautów."Ta treść jedynie powiela stereotypy, od których feminizm próbuje się uwolnić. Nie pomagasz rozprzestrzeniając myśli, które w jakikolwiek sposób nakłaniają do wznoszenia kobiet ponad mężczyzn, bo tym samym działasz w opozycji do wszystkich osób promujących feminizm" – skomentowała internautka. "Seksistowski i dyskryminujący mężczyzn tekst" – napisała inna.Źródło: "Fakt"