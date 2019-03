Pożar w biurowca w Dhace. 19 osób zginęło, a około 60 zostało rannych

W stolicy Bangladeszu płonie wieżowiec. • Fot. Twitter / Raquib Rony

Dhace, stolicy Bangladeszu płonie 22-piętrowy budynek biurowy. Są ofiary śmiertelne, wiele osób zostało rannych, a część wciąż jest uwięziona na wyższych piętrach. Próbują do nich dotrzeć strażacy i wojsko.Jak podaje agencja Reutersa, w czwartek w jednym z biurowców w centrum stolicy Bangladeszu wybuchł pożar. To kolejna tragedia w Dhace w ostatnich tygodniach. Miesiąc temu w pożarze budynku w starej części miasta zginęło 71 osób.Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa, przyjechały 22 jednostki straży pożarnej i wojskowy helikopter. Strażacy próbują dotrzeć do pracowników biurowca odciętych przez ogień na wyższych kondygnacjach.Jak informuje Reuters, pewnej grupie ludzi udało się dotrzeć na dach, skąd są ewakuowani przez wojsko.Reporterzy BBC informują o 19 ofiarach śmiertelnych i około 70 rannych. Pożar strawił 10 i 11 piętro budynku. Strażacy zapewniają, że ogień jest pod kontrolą i już się nie rozprzestrzenia dalej. Wokół budynku stoją setki gapiów.źródło: Reuters