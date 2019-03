Sześć razy przesłuchiwała Birgfellnera i nic, a teraz... Prokurator od Srebrnej dostała awans

Prokurator Renata Śpiewak, która już sześć razy (łącznie 50 godzin) przesłuchiwała Geralda Birgfellnera, właśnie awansowała na prokuratora rejonowego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rokurator Renata Śpiewak, która prowadzi sprawę o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez Jarosława Kaczyńskiego, właśnie awansowała – podaje "Gazeta Wyborcza". Pieniędzy od prezesa PiS domaga się austriacki biznesmen Gerald Birgfellner za przygotowania do inwestycji spółki Srebrna w wieżowiec. Prokurator Śpiewak przesłuchiwała Birgfellnera już sześć razy . Łącznie przesłuchania trwały już 50 godzin. Biznesmen dwukrotnie dostał kary porządkowe w wysokości po 3 tys. zł za niestawienie się w prokuraturze.Mimo że upłynął już termin 30 dni, nie podjęła do tej pory decyzji o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa. A bez tego nie można przeprowadzić postępowania dowodowego, czyli powołać biegłego, który mógłby zbadać taśmy i dokumenty czy przesłuchać świadków. A jednak prokurator właśnie awansowała – według informacji "GW" ma już tytuł prokuratora szczebla okręgowego.O tym jak wyglądały kulisy jednego z przesłuchań Birgfellnera , poinformował wcześniej na Twitterze Roman Giertych. "Trzech mężczyzn z Urzędu Kontroli Skarbowej próbowało uniemożliwić nam wyjście na przerwę z prokuratury. Zagrodzili nam drogę na korytarzu prokuratury. Gdy dowiedziałem się, że to nie jest zatrzymanie opuściliśmy budynek. Chcieli wręczyć listy. Zastraszania ciąg dalszy" – relacjonował pełnomocnik Birgfellnera.Przypomnijmy: Gerald Birgfellner o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez Jarosława Kaczyńskiego zawiadomił prokuraturę 25 stycznia. Biznesmen domaga się 1,3 mld zł za prace przygotowujące budowę 190-metrowego wieżowca na działce spółki Srebrna. Birgfellner domaga się także zwrotu 50 tys. zł , które jak twierdzi – miał przekazać pieniądze w siedzibie PiS dla księdza Rafała Sawicza z fundacji w Instytucie Lecha Kaczyńskiego. Koperta dla duchownego miała ułatwić zgodę na inwestycję spółki Srebrna w wieżowiec.źródło: " Gazeta Wyborcza