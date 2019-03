Ukamienowanie za seks gejowski. Azjatyckie państwo wprowadza skandaliczny przepis

W Królestwie Brunei od 3 kwietnia będzie homoseksualistom groziło ukamienowanie za uprawianie seksu. • Fot. Pixabay

Królestwie Brunei obowiązuje prawo szariatu, które przewiduje surowe kary za wszelkie przewinienia. Kradzież karana jest obcięciem ręki, a już od 3 kwietnia homoseksualiści uprawiający seks będą mogli zostać ukamienowani.Królestwem Brunei od lat rządzi Hassanal Bolkiah. Formalnie sułtanem został w 1967 roku, pełni też funkcję premiera, ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych i handlu oraz ministra finansów Brunei. Uznawany jest za jednego z najbogatszych ludzi na świecie, jego osobisty majątek szacowany jest na ponad 20 mld dolarów.W jego królestwie rządzi prawo szariatu. Zakazane jest spożywanie alkoholu, obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, powszechne są kary grzywny lub więzienia za posiadanie nieślubnych dzieci lub nieodprawienie piątkowych modłów. Do niedawna także homoseksualiści mogli trafić do więzienia za uprawianie seksu.To się wkrótce zmieni. Nowe przepisy Kodeksu Karnego Brunei, które mają wejść w życie już 3 kwietnia zakładają karę śmierci przez ukamienowanie gejów, którzy dali się złapać podczas miłosnych uniesień. Do postawienia geja przed sądem wystarczy świadectwo grupy muzułmanów. Taka sama kara będzie orzekana także w przypadku cudzołóstwa i gwałtu.źródło: "The Guardian"