Start w tym regionie Jakiemu spadł z nieba. Najnowszy sondaż zdecydowanie dla PiS

Przy takim scenariuszu i Beata Szydło, i Patryk Jaki dostaliby się do PE. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ż 47,1 proc. ankietowanych w okręgu małopolsko-świętokrzyskim chce oddać swój głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. Co z pozostałymi partiami?Z danych najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, ze na Koalicję Europejską w Małopolsce i Świętokrzyskiem zagłosować chce 30,1 proc. respondentów. To oznacza, że PiS powiększyłby w tym okręgu swój stan posiadania zyskując cztery mandaty. KE z kolei mogłaby liczyć na dwa miejsca w PE.Tym samym Beata Szydło, Ryszard Legutko i Patryk Jaki (który był przymierzany także do list w Warszawie i na Śląsku) mogą spokojniej podchodzić do kampanii, bo taki układ wręcz gwarantowałby im mandaty europosłów. Dodatkowo z PiS z kolejnych miejsc wszedłby Arkadiusz Mularczyk lub Dominik Tarczyński. Z kolei po drugiej stronie do Parlamentu Europejskiego mandaty zdobyliby najpewniej Róża Thun oraz Adam Jarubas.Z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego mają szansę wyjść także kandydaci Wiosny, której sondaż daje 7,7 proc. poparcia oraz Kukiz'15 z 4,4 proc. głosów respondentów.Przypomnijmy, że w ostatnim, ogólnym sondażu wyborczym do PE przeprowadzonym dla portalu Wirtualna Polska wyszło, że PiS trzyma cały czas KE na lekki dystans i wygrywa walkę w eurowyborach.źródło: Radio ZET