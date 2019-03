Wiadomo, co zamachowiec z Nowej Zelandii mógł robić w Polsce. Ujawniono nowe informacje

Nowe informacje o pobycie zamachowca z Nowej Zelandii w Polsce. • Fot. YouTube.com / Mail Online

amachowiec z Nowej Zelandii był w Polsce – to już wiemy – ale do tej pory nie były znane szczegóły jego wizyty. Z informacji ujawnionych przez RMF FM wynika, że mężczyzna, który zaatakował w Christchurch dwa meczety, w naszym kraju zwiedzał m.in. krzyżackie zamki. Na tym jednak nie koniec.Już z pierwszych nieoficjalnych doniesień wynikało, że Brenton Tarrant w Polsce przemierzył ponad 2 tys. km . Logowania jego telefonu miały wykazać, że poruszał się autostradami i drogami lokalnymi.Jak podaje RMF FM, służby ustaliły trasę podróży Tarranta sprawdzając logowanie się do jego telefonu. Przeszukano też jego media społecznościowe - tam podobno znaleziono fotografie krzyżackich zamków.Ponadto 28-latek miał kontaktować się z co najmniej dwiema osobami w naszym kraju. Śledczy ustalają, czy utrzymywał dłuższe relacje z kimś, kto pomógłby mu zorganizować pobyt w Polsce. Sprawdzane jest, czy wynajmował samochód - mężczyznę uchwyciły kamery monitoringu na autostradzie A2 w Wielkopolsce.Bilans niedawnych ataków w Christchurch jest tragiczny. Zginęło 50 osób, a wielu rannych nadal przebywa w szpitalach. Z relacji świadków wynika, że jeden z napastników, który wtargnął do meczetu, miał przy sobie broń automatyczną i z zimną krwią strzelał do przypadkowych osób. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern tragiczne wydarzenia określiła jako jeden z najczarniejszych dni w historii tego tego kraju W tej sprawie badane są także polskie wątki. Służby specjalne zajęły się tym, ponieważ o naszym kraju zamachowiec wspomniał w 87-stronicowym manifeście, w którym znaleziono antymuzułmańskie i antyimigranckie hasła.Przypomnijmy także, że na magazynkach do broni maszynowej, której używali zamachowcy, znalazło się polskie nazwisko hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego , który walczył z Turkami pod Wiedniem.źródło: RMF FM