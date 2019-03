Nauczyciele? Jacy nauczyciele? Prezydent wybiera szusowanie na nartach w Zakopanem

Prezydent wybrał się na narty w Tatry. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda wydaje się mieć dość luźne podejście do kwestii protestu nauczycieli. Niektórzy widzieli w nim mediatora w rozmowach między związkowcami a rządem. Ale wychodzi na to, że on wolał wybrać się na narty. W piątek wraz z obstawą i sprzętem narciarskim zjawił się w Zakopanem – informuje "Tygodnik Podhalański".Wielkimi krokami zbliża się wiosna, więc sezon zimowy w Tatrach już niedługo się skończy. Chyba to zmotywowało prezydenta Andrzeja Dudę , żeby wybrać się na narty w Tatry. Jak donosi na Facebooku "Tygodnik Podhalański" polska głowa państwa pojawiła się ze sprzętem i obstawą na parkingu pod kolejką linową na Kasprowy Wierch.Prezydent szybko został dostrzeżony przez turystów i dziennikarzy. W końcu jeszcze niedawno pisaliśmy, że kontuzja kolana miała wykluczyć Andrzeja Dudę z narciarskich wojaży. Mówiono nawet o operacji. Wyglada jednak na to, że uraz nie był groźny, skoro miesiąc później prezydent pojawił się w Kuźnicach.Z jednej strony może to element tajemniczej diety prezydenta Dudy , która ma być wspomagana właśnie ćwiczeniami i uprawianiem różnych sportów. Z drugiej szusowanie na nartach pewnie przyjemniejsze jest od rozmów ze zdesperowanymi nauczycielami.