Keanu Reeves to najfajniejszy gość w Hollywood. Garść dowodów, przez które zostaniesz jego fanem

Pomimo statusu gwiazdy, Keanu Reeves pozostał zwyczajnym facetem, który pomaga potrzebującym

ynku, kim chciałbyś być jak dorośniesz? Keanu Reevesem! Taka odpowiedź nie powinna zaskoczyć żadnego rodzica, bo znany aktor nie ma w sobie nic z hollywoodzkiego gwiazdora. Nie dość, że sodówka nie uderzyła mu do głowy, to pomaga zwykłym ludziom - i to nie na pokaz.

Charytatywność to jego drugie imie





"Kanadyjski aktor, reżyser, filantrop, producent filmowy i muzyk urodzony w Libanie. Uważany za jednego z najlepszych producentów filmowych na świecie i jednego z najlepiej opłacanych aktorów swojej generacji" – tak mówi o nim Wikipedia . Suchy wpis encyklopedyczny nie oddaje jednak tego, jakim naprawdę jest człowiekiem. 54-letni aktor ma na koncie wiele sympatycznych akcji. Oto jedne z najciekawszych dokonań gwiazdy " Matrixa " i " Johna Wicka ". Ta najświeższa historia doskonale obrazuje, jak życzliwym facetem jest Reeves. Udowodnił to współpasażerom samolotu z San Francisco do Burbank, który musiał awaryjnie lądować w w Bakersfield. Nie zamówił sobie prywatnej podwózki, tylko czekał z innymi na przyjazd zastępczego busa."To uczucie, kiedy twój samolot się niemal rozbija i trzeba awaryjnie lądować na odległym lotnisku, ale przynajmniej Keanu Reeves też ma kiepski dzień" – napisał jeden z pasażerów i wrzucił zdjęcie z aktorem do sieci.Keanu nie tylko poczekał z pozostałymi na transport, ale też ich uspokajał i informował o obecnej sytuacji. Potem wpakował się do autobusu i pojechał razem z resztą. W środku dzielił się ciekawostkami o Bakersfield i puszczał muzykę country. Wszystko jest udokumentowane na Twitterze.Ogromny wpływ na jego dobroduszną osobowość miała jego trudna przeszłość. Jeśli kiedyś powstanie o nim film o jego młodości, to będzie bardzo dołujący, ale chociaż zakończony happy endem. Nie miał w życiu lekko, dlatego teraz sam dzieli się z potrzebującymi.Kiedy miał trzy lata, zmarł mu ojciec, dysleksja utrudniała mu naukę, ukończył szkołę bez dyplomu, przeżył śmierć najbliższego przyjaciela, a później córki, która przyszła na świat martwa. Potem rozstał się z Jennifer Syme. "18 miesięcy później zginęła w wypadku samochodowym. Od tego czasu unikam poważniejszych związków i posiadania dzieci" – brzmiał fragment jego "spowiedzi"



"Moja młodsza siostra miała białaczkę. Dziś jest już wyleczona. 70 proc. zysków z 'Matrixa'" przeznaczyłem na szpitale, w których leczona jest ta choroba" – zdradził Keanu Reeves.



Reeves był gościem festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w 2012 roku • Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta

Praca z nim to czysta przyjemność

Niedawno okazało się też, że w sekrecie prowadzi organizację charytatywną. Pomaga dzieciom z białaczką, na którą chorowała jego siostra. Media dowiedziały się o tym dopiero w zeszłym roku.– Nie lubię łączyć jej z moim nazwiskiem, niech po prostu robi, co do niej należy – wyjaśnił aktor . Ukrywał organizację z dala od blasku fleszy przez sześć lat. Nie można więc powiedzieć, że robił to pod publiczkę.Jak łatwo się domyślić, Keanu nie jest gburem-samolubem. Okazuje to nawet na planie. To jeden z najlepiej opłacanych aktorów, ale nie jest pazerny. W innym wypadku nie zobaczylibyśmy go u boku Ala Pacino w "Adwokacie diabła" oraz Gene'a Hackmana w "Sezonie rezerwowych". Powód? Reeves obciął swoją normalną gażę (przy pierwszym filmie o 2 mln dolarów, przy drugim 0 90 proc.!. Dzięki temu producencie mogli zatrudnić zarówno jego, jak i pozostałych aktorów. Opłaciło się.Jest też znany z robienia przyjemnych niespodzianek. Osoby z ekipy technicznej pracujące przy "Reakcji łańcuchowej" zabierał na śniadania i obiady. I tak przez kilka tygodni. Rzecz jasna za wszystko płacił z własnej kieszeni.Lubi też wręczać prezenty. Zrzekł się 80 milionów dolarów z zarobków z sequeli "Matrixa" na rzecz cichych bohaterów filmu: osób odpowiedzialnych za kostiumy i efekty specjalne. Bez jego wsparcia filmy mogły nie być dokończone. A każdemu z kaskaderów kupił po wartym 6 tysięcy funtów Harleyu Davidsonie. Zrobił to w ramach podziękowań za świetną pracę.– Pieniądze są ostatnią rzeczą, o której myślę. Mógłby przeżyć za to co już zarobiłem przez kilka kolejnych stuleci – o dpowiedział spytany o powody swojej hojności.Poza planem jest pasjonatem motoryzacji . Założył nawet firmę Arch Motorcycle Company. Razem z kolegą oraz współzałożycielem zaprojektowali supermotocykl wart 79 tys. dolarów.Oczywiście ściga się również charytatywnie. W 2009 roku wziął udział w Toyota Celebrity Race. I wygrał.Muzyka to również jego pasja - całkiem nieźle sobie radzi na gitarze basowej. Po filmie "Wspaniała przygoda Billa i Teda" z 1989 roku założył garażową kapelę Dogstar - dosłownie w swoim garażu. Zespół supportował takie gwiazdy alternatywnego rocka jak Weezer czy Rancid.Na koniec zostawiłem najmniejsze rzeczy, które ogromnie poprawiają humor i podnosi na duchu. "Nie mam ochroniarzy i nie noszę modnych ubrań. Pomimo że jestem warty 100 mln dolarów, nadal korzystam z metra i kocham to!" – stwierdził swego czasu na Facebooku.Wyobraźcie sobie, że jesteście jednymi z najbardziej rozpoznawalnymi ludźmi na Ziemi, za jeden film inkasujecie miliony dolarów, ale dalej podróżujecie metrem, a nie limuzyną. Mało tego - pytacie innych, czy nie chcą usiąść na waszym miejscu. Nawet "zwykli" ludzie nie za często robią.Reeves, to kawał gentlemana. Po sieci krąży też historyjka mówiąca o tym, że podwiózł przypadkową kobietę do domu. Popsuło jej się auto, a on nadrobił 50 mil drogi. Mało wam? W 1997 roku został przyłapany na posiadówce ... z bezdomnym. Wysłuchał jego historii, napił się z nim i zjadł. Tak po prostu.Keanu Reeves jest bohaterem nie tylko na ekranie.