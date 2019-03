Jurek Owsiak opowiedział o hejcie w TVN24. Wyjawił zaskakującą prawdę o Polakach

Jurek Owsiak w Faktach po faktach opowiedział o hejcie. Wcześniej uczestniczył w dyskusji o mowie nienawiści w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

brażanie, bluzganie, gnojenie – tak nazwał hejt Jerzy Owsiak. Szef WOŚP opowiedział w TVN24 o stosunku Polaków do mowy nienawiści. Wcześniej uczestniczył w piątkowej dyskusji o mowie nienawiści w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.– W Polsce nikt nikomu nie zabrania być rasistą i homofobem, ale tylko przed lustrem w domu. Bo prawo zupełnie dobrze to definiuje i zabrania. Okazuje się, że co trzeci Polak poczuł hejt na sobie. Ale tylko 1 proc. Polaków uważa, że kiedyś napisało coś, co jest hejtem w stosunku do innej osoby – mówił Jurek Owsiak w "Faktach po faktach" , gdzie był gościem Grzegorza Kajdanowicza.Szef WOŚP opowiedział też, jak radzi sobie z hejtem w swoją stronę. – Obraża mnie to. Dziś złożyłem cztery doniesienia – mówi. – Ale mówiliśmy (w POLIN – red.) o przeciętnym Kowalskim. A on nie ma na to siły. To kosztuje, więc moc obywateli wycofuje się. Mi jest o wiele łatwiej, bo ja mam zespół ludzi, którzy cedzą te hejterskie wiadomości – opowiadał. Jednak przekonywał, że warto walczyć z mową nienawiści.Tłumaczył, że hejt w dużej mierze dotyczy młodych ludzi; chodzi zarówno o hejtujących jak i hejtowanych. – Trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat, co to jest mowa nienawiści.W USA hejt jest podzielony na różne kategorie, u nas tego nie ma – opowiadał.Tłumaczył, że problemem jest nie tylko mowa nienawiści, ale i podawanie jej dalej. – Nie hejtujmy, ale i nie przekazujmy dalej hejtu. Nie mówmy: weź zobacz, jaki okropny film widziałem. Edukujmy, walczmy o to jako rodzice – apelował szef WOŚP.– Ta nienawiść w moją stronę grzeje od 25 lat. Od 25 lat staczam boje z ludźmi, którzy mi grożą. Niestety polski wymiar sprawiedliwości i policja nie dają sobie z tym rady – tak w przeszłości ze łzami w oczach Owsiak tłumaczył swoją rezygnację z kierowania WOŚP po śmierci Pawła Adamowicza . Jednak po kilku dniach powrócił.źródło: TVN24