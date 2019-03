Ostatnie godziny do gali Fame MMA. Linkimaster pokazała na Instagramie "przygotowania"

Marta Linkiewicz pokazała na swoim InstaStories jak wyglądają jej ostatnie 24 godziny przed walką. • Fot. Instagram / linkimaster

Bartosz Świderski

W

Marta Linkiewicz pokazała swój dzień na instastories. • Fot. Instagram / linkimaster

Marta Linkiewicz prosi o namiary na tort. • Fot. Instagram / linkimaster

sobotę o godz. 22:00 do klatki rozstawionej w łódzkiej Atlas Arenie wejdą Monika Esmeralda Godlewska i Marta Linikiewicz. Ta druga pokazała własnie w swoim instastories, jak wyglądały jej ostatnie godziny przed walką.Na instastories Marty Linkiewicz można znaleźć nagrania, na których patoinfluencerka "oprowadza" obserwujących ją na Instagramie fanów po łódzkiej Atlas Arenie. Poza tym w obfitej relacji znajdziemy wiele dowodów na to, że na dobę przed walką Linkimaster powstrzymała się od spożywania alkoholu.Wspólnie z przyjaciółką Glorią, Marta odwiedziła imprezę z popularnego cyklu Wixapol. Na nagraniach widać, że Linkimaster zastąpiła wysokoprocentowe napoje niegazowaną wodą mineralną z cytryną. W jednym z nagrań Linkiewicz zwraca się do swoich fanów, prosząc o namiary na dobrego cukiernika, który przygotuje dla niej tort.W relacji patoinfluencerki pojawiło się również przerobione zdjęcie napisu na jednym z murów, który po modyfikacji Marty układa się w słowo: "RYJ". To słynne hasło Linkimaster z konferencji przed walką Amatorska gala MMA odbędzie się w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi . Największe w Polsce wydarzenie z udziałem youtuberów, influencerów i celebrytów rozpocznie się o godz. 20. Walka Marty Linkiewicz i Esmeraldy Godlewskiej zacznie się ok. godz. 22. Transmisja jest dostępna w PPV