Pierwsza kobieta prezydentem Słowacji. Zuzana Čaputova pokazała jak wygrać bez atakowania przeciwników

Zuzana Čaputova będzie prezydentką Słowacji. • Fot. Instagram / zuzana_caputova

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

podziewano się, że wygra wybory prezydenckie już po pierwszej turze, w której zdobyła świetny wynik, ale teraz jej zwycięstwo stało się faktem. Co prawda wyniki po sobotnich wyborach na Słowacji są jeszcze nieoficjalne, ale Zuzana Čaputova – o liberalnych i prounijnych poglądach – już zbiera gratulacje. To pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta w tym kraju. "Bierzmy przykład ze Słowacji" – takie komentarze dochodzą już z Polski.– Cieszę się nie tylko z wyniku, ale też z tego, że można nie ulegać populizmowi, mówić prawdę i nie używać agresywnej retoryki – powiedziała w pierwszych słowach po ogłoszeniu nieoficjalnych jeszcze wyników Zuzana Čaputova. Pokazała, że można wygrać bez atakowania przeciwników politycznych.W sobotnich wyborach prezydenckich pokonała wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča z rządzącej partii SMER. Po przeliczeniu około 98 proc. głosów okazało się, że uzyskał on tylko 41, 7 proc. poparcia. Na Twitterze Čaputova tak podziękowała swoim wyborcom:Šefčovič szybko złożył jej gratulacje. Gratulacje płyną też z Polski. "Można? Można!" – piszą Polacy. "I to są zmiany‼️ Gratulacje dla Pani Prezydent" – napisała Joanna Scheuring-Wielgus.Poseł Marek Krząkała: "Słowacy opowiedzieli się przeciw demagogii i populizmowi"."To nadzieja dla naszych sąsiadów. Kraj doświadczony aferami, skrytobójstwem i wszechobecną korupcją wybrał kandydatkę liberalną, proeuropejską i walczącą z dotychczasowym układem" – komentowała senator Barbara Zdrojewska.Senator Bogdan Klich: "Bierzmy przykład z naszych sąsiadów".Dla Słowacji to ogromna zmiana. Nie dość, że pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta, to jeszcze o bardzo liberalnych poglądach. Zuzana Čaputova ma 45 lat. Jest prawniczką, zwolenniczą UE, a także działaczką ekologiczną i zwolenniczką partnerstwa rejestrowanego i adopcji dzieci przez pary LGBT.– Okazuje się, że człowiek nie musi porzucać swoich wartości, może być prawdziwy i autentyczny. Nie musi odwoływać się do demagogii, by pozyskać wyborcę. Może być właśnie inaczej – mówiła po pierwszej turze wyborów, o czym więcej pisaliśmy tutaj.